Немножко беременный. Допинг-тест баскетболиста Купера выявил, что он в положении

Тест на допинг. После этой фразы у любого российского поклонника спорта пробежит дрожь по коже, а зубы по привычке начнут скрипеть. Но следующая история хоть и про допинг, но не про наш. Но заурядной её точно не назовёшь.

Ди Джей Купер — баскетболист, которого многие в России уже успели позабыть. Он вырос в Чикаго и, несмотря на небольшой по баскетбольным меркам рост (всего 183 сантиметра), попал в классный колледж Огайо, с сильной баскетбольной программой. Казалось, что его статистика (более 30 минут игрового времени, 15 очков и 6 ассистов) должна помочь попасть в заветные 60 человек, которые будут выбраны на драфте. Но 2013-й оказался несчастливым для Купера. Кто знает, может быть, он до сих пор проклинает менеджеров «Кливленда», выбравших в первом раунде Энтони Беннетта и Сергея Карасёва (оба уже не играют в лиге, несмотря на то что были выбраны под высокими 1-м и 19-м номерами соответственно).

«Мы изучили, как обмануть допинг-тест». Лучший способ – поддельные гениталии Знаменитый американский баскетболист Ламар Одом признался, что завоевал медаль Олимпиады обманом. Неужели ему ничего за это не будет?

После неудачи на драфте баскетболист принял решение поехать в Европу и зарабатывать себе на жизнь там. Греческий «ПАОК» стал первым на пути защитника, который по окончании сезона-2013/14 попал в поле зрения «Енисея» и подписал контракт с российской командой.



Именно в Красноярске Купер продемонстрировал свои таланты, установив 24 января рекорд лиги по количеству результативных передач. В гостевом матче против «Астаны» Ди Джей провёл на паркете 30 минут и ассистировал 23 раза (на счету всего «Енисея» 31 передача). Достижение, кстати, до сих пор не побито. Чтобы вы понимали, насколько круто тогда сыграл американец, нужно добавить ещё информацию о том, что никому в Единой лиге ВТБ не удалось добраться даже до 19 передач за матч.



Естественно, отличный европейский старт профессиональной карьеры привёл в оживление баскетбольную общественность. Федерация баскетбола Румынии обсуждала с игроком получение им второго гражданства и выступление за румынскую национальную сборную — не срослось. Сразу после его атаковала Босния и Герцеговина, нуждавшаяся в защитнике высокого уровня, умеющего создавать как себе, так и партнёрам. Согласие на гражданство было получено.

Международная федерация баскетбола противиться не стала и не видела проблем в том, чтобы американец играл за балканцев. Случай не первый и, вероятно, далеко не последний. Словом, даже в мужской сборной России было заиграно сразу двое: Джон Холден и Келли Маккарти. Оставались формальности: сбор документов и тест на запрещённые вещества.

Всё было готово ещё в прошлом году, когда Купер выступал за «Монако». Тогда появилась новость о том, что баскетболист по «семейным обстоятельствам» пропустит следующий сезон. Общественность не придала этому значения: всяко бывает в семьях. Но подробности оказались совсем неожиданными.

Дело в том, что, вместо того чтобы сдавать анализ мочи самостоятельно, смекалистый американец решил воспользоваться помощью ближнего своего. Ближе всего оказалась супруга, моча которой и была взята для подмены анализа. Возможно, всё прошло бы также гладко, как и процесс сдачи, на котором Куперу удалось воспользоваться «домашней заготовкой».

Но только спортсмен не учёл одну деталь — его жена в это время была беременна. Остаётся догадываться, насколько сильным было удивление людей в лаборатории, когда они нашли хорионический гонадотропин (гормон, который начинает вырабатываться после оплодотворения яйцеклетки). Здравствуйте, я ваша папа?



Сейчас американцу не до шуток. Его «забанили» до 20 июня 2020 года за мошенничество с анализами. Этот случай определённо войдёт список самых своеобразных (идиотских) поступков баскетболистов за пределами паркета. Напомним, что в середине мая этого года олимпийский чемпион и чемпион НБА Ламар Одом раскрыл секрет, как обманул допинг-офицеров с помощью мочи тренера и поддельного полового члена.