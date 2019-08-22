Будет вертеть всех на одной ноге. Харден отрабатывает бросок «с изюминкой»

Один из лучших игроков НБА до сих пор без титула чемпиона. Кажется, он готов обыгрывать всех в одиночку.

Даже если вы не смотрите баскетбол, то наверняка хотя бы раз видели лицо Джеймса Хардена. Собственно, по любой современной фотографии суперзвезды НБА легко догадаться откуда взялось его прозвище «Борода». Обладатель самой шикарной растительности на лице в современном спорте создал свой брутальный образ, который регулярно раскрашивает яркими нарядами. Не без помощи стилистов, естественно. Сейчас вспомните в чём вы ходите на работу. Вспомнили? А вот пример от бородатого баскетболиста. Так он приезжает на матч. Как вам?

Но звездой Харден стал не из-за своих нарядов. Миллионы долларов леворукий баскетболист получает за то, что лучше всех в мире умеет забивать мяч в кольцо. И делает он это абсолютно с любой точки. Представьте, что вы выходите поиграть во двор, а против вас играет парень, который не промахивается. То есть вообще не знает как это делать.

Скоро ему стукнет 30 и этот возраст станет особенным для него и для всех его многочисленных фанатов. А всё потому, что в прошлом сезоне Харден установил рекорд НБА, сносящий голову даже прожжённым баскетбольным экспертам. Борода отгрузил 30 и более очков за матч в кольцо каждой из команд НБА за один сезон. То есть, каждый из 29 соперников хоть раз за сезон (некоторые больше) получил его снайперский привет. Даже легендарному Майклу Джордану такого не удавалось.

Кстати о Джордане. Сразу после окончания сезона авторитетный в баскетбольном мире человек Дэрил Мори высказался весьма однозначно:



«Кто лучше как бомбардир, Джеймс Харден или Майкл Джордан? Просто по факту Джеймс Харден эффективнее Майкла Джордана. Сколько ты получишь очков, отдав мяч Хардену, и сколько очков ты набирал до того, как отдал ему мяч? Так должна оцениваться эффективность в нападении. На сегодняшний день Харден – номер один в истории НБА», — заявление Мори шокировало баскетбольный мир.

Стоит сделать маленькую ремарку, Мори занимает должность генерального менеджера команды, в которой выступает Харден, а значит чуточку (нет) ангажирован. Но на удивление у его теории было много последователей.

Хардена много критиковали за неумение защищаться. Действительно с этим элементом у него были большие проблемы. Но вот в чём Борода действительно хорош, так это в атаке. Его броски с отскоком назад от соперника почти нереально накрыть. Этот сложнейший элемент игрок «Рокетс» отточил до автоматизма и, кажется, взломал код баскетбола. Но уже этим летом общественности был представлен модифицированное оружие. И для броска игроку теперь нужна всего одна нога.

Кто-то может увидеть в этом элементе обычное баловство. Но самое страшное, что до старта сезона в НБА ещё пара месяцев, за которые Харден (не сомневайтесь) доведёт и этот элемент до такого ума, что защищаться против него придётся уже даже не вдвоём как обычно. Сейчас мы можем улыбаться от тренировок Джеймса, но как знать, возможно скоро это станет таким мейнстримом, что так будут бросать мяч все.