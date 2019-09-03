«Вперёд, банда!» Как фанаты всё-таки рассмешили главного тренера

Что такое давление Кубка мира, мы наглядно увидели накануне. На пресс-конференцию главный тренер пришёл в переносном смысле без лица. Казалось, мы вообще не видели, как Сергей Базаревич улыбается. Не видели давно. И ведь не сказать, что для хорошего настроения нет поводов.

Напротив, они есть, в достатке. Самое главное, что наши парни одержали (пусть и не без нервов) важнейшие победы над Нигерией и Южной Кореей, а это уже досрочный билет в следующий раунд. Молодой Мотовилов вроде осваивается, Кулагин и вовсе один из лидеров, а Воронцевич и Фридзон доказывают свой высокий класс делом. Тренер, всё хорошо?

Волнения и переживания ушли прочь на встрече нашей сборной с болельщиками. Да, на трибунах нет тысяч, но и нескольких десятков преданных главной команде страны людей отчётливо слышно. На утро после второй победы каждый из этих героев (а иначе людей, добравшихся за свои деньги не назвать) мог встретиться с командой, пообщаться и лично зарядить энергией парней Базаревича перед матчем за первое место в группе с Аргентиной.

Кстати, болельщики сделали баннер и даже придумали команде слоган «Let’s go BazzzzBand». В переводе с английского это значит «вперёд, банда Базззза!».

Мероприятие получилось семейным. Не было официальных речей, регламентирующих правил, ограничения по времени. Игроки, руководство федерации в лице Андрея Кириленко и болельщики перемешались, общались, фотографировались. Ветеран сборной Семён Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» признался, что знает многих болельщиков не один год и очень гордится ими.

Встреча болельщиков с игроками сборной России по баскетболу Фото: «Чемпионат»

«Встречи с болельщиками — это обратная связь. Люди приехали, потратили свои деньги, свой отпуск, чтобы поддержать нас. И это несмотря на все кадровые проблемы, не отвернулись и продолжают верить. За такую небольшую встречу мы успеваем сфотографироваться, раздать автографы. Мне лично такие встречи очень нравятся. Уверен, что болельщикам тоже. Мы их реально слышим во время матчей, особенно сейчас. Они с первых секунд гонят нас вперёд и это очень помогает. Многих ребят знаю лично ещё с 2011 года. Такая преданность очень ценна. Многие из них в сезонах болеют за разные клубы, но сейчас все объединены под флагом сборной», — сказал Антонов.

Важный (если не главный) момент случился в самом начале мероприятия, когда команда только заходила в помещение, где проходила встреча. Рядом с одним из болельщиков остановился Базаревич, перекинулся парой фраз с этим бородатым мужчиной и рассмеялся. Ну вот же, улыбается!

Оказалось, того самого бородатого мужчину зовут Евгений Дьячков и его знакомство с главным тренером сборной России началось с института. Они вместе учились в ГЦОЛИФКе и дружат уже много лет. Евгений признался, что ещё до учёбы следил за игрой будущего одногруппника. Несколько лет назад, когда тренер Базаревич ещё не был рулевым главной баскетбольной команды России, Евгений был убеждён, что именно его друг должен занять это место. Смелые предположения, как видим, сбылись, и нахождение друга в Китае помогает команде не только во время игр, но и после, вызывая улыбку и немного разгружая коуча эмоционально.

Удивительно, но, по словам Евгения, именно он первым сообщил Сергею Базаревичу о соперниках по групповому этапу Кубка мира, набрав его номер ещё время эфира с жеребьёвки. Тогда наша сборная ещё не имела того огромного количества травмированных, а путь в плей-офф на бумаге мог выглядеть лёгкой прогулкой. Но, несмотря на все сложности, сборная России при помощи болельщиков продолжает турнир. А тренер может и не улыбаться, лишь бы команда побеждала.