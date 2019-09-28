ЦСКА творит сенсацию! Так проиграть «Енисею» — это надо постараться

Команда с бюджетом в 231 млн рублей обыграла клуб с бюджетом почти в 3 млрд. Как такое возможно?

Неделя, предшествовавшая старту сезона в Единой лиге ВТБ складывалась для ЦСКА удачно. Команда без видимых усилий одержала победу в Кубке Александра Гомельского. Одолела при этом принципиального соперника – «Олимпиакос». Наставник греческой дружины Дэвид Блатт признал, что армейцы на данный момент на голову сильнее его дружины. А эти две команды, на секундочку, будут играть в Евролиге.

После этого подопечные Димитриса Итудиса на позитивной волне провели мероприятие, которое в былые годы называлось днём открытых дверей. Ну и в Красноярск отправилась в отличном настроении, хоть и без своих больших. Но без того же Куфуса в межсезонье было добыто по сути 2 трофея.

ЦСКА не пощадил команду Дэвида Блатта. Над «Олимпиакосом» издевались Кубок Александра Гомельского у «армейцев». Обновлённая команда готова к сезону.

«Енисей», который не сумел в прошлом сезоне пробиться в плей-офф, претерпел значительные изменения. В первую очередь, это касается тренерского штаба. Команду возглавил хорватский специалист Дражен Анзулович, который привёл с собой помощника и настоял на подписании своего соотечественника Томислова Зубчича, пылившего в Испании. Парень этот имеет 211 см роста и играет на позиции тяжёлого форварда. Но главное, он отменно бросает из-за дуги.

Вторым ключевым подписанием стал Дэвион Бэрри, который играл в греческом «Панионисе». На площадке этот атакующий защитник проводил по 35 минут и в среднем набирал по 20 очков за матч. И если у Томислава есть опыт игры в Единой лиге, то у Дэвиона такого опыта нет. Но он долгое время провёл в Европе.

Именно на этих парней и делается основная ставка. Руководство хотело бы видеть свою команду в плей-офф. И кто мог стать лучшим проверяющим на старте сезона, если не действующий чемпион Евролиги? Начало для гостей сложилось не особенно удачно. И причины, при желании, можно было найти легко: высокая физическая активность в последние дни, растраченные эмоции и дальняя дорога в Красноярск.

На всё это можно было смело делать ссылку, и не впадать в панику после -9 в первые 10 минут. Тем более, что во второй и третьей четвертях игроки ЦСКА понемногу пришли в себя и начали начали понемногу сокращать разрыв в счёте. Отлично вошёл в игру Андрей Воронцевич, который помог удержаться команде в погоне. Традиционно полезен был и Никита Курбанов. А вот с игроками защитной линии, организацией атак дело шло не так здорово.

Не сумел перевернуть игру Михаил Кулагин, не столь активен, как все привыкли, был Джоэл Боломбой. Но динамика была положительная, а игроки «Енисея» в третьей четверти заметно занервничали. Было несколько эпизодов, когда врывавшиеся под кольцо парни вполне могли завершать атаку двухочковым попаданием, но они упорно искали вариант броска с периметра.

И, как показал заключительный игровой отрезок, эта тактика сработала. Это тренерский штаб армейцев будет детально разбирать причины провала в игре, который произошёл на старте четвертой десятиминутки. У них и исходных данных для этого больше, и профессионализма. Мы приведём лишь сухую статистику.

Парни из Красноярска в первые 3 минуты совершили рывок 11:2, доведя разницу в счёте до +13 (66:53). Анзулович сумел успокоить своих подопечных, вселить в них уверенность и заставить сражаться за каждый миллиметр площадки. Получалось не всё, но и приезжий фаворит не сумел достать из себя скрытые резервы.

На классе «Енисей» обыграть не удалось. Этот класс вполне достойно продемонстрировали и Зубчич (18 очков и 50-процентный показатель из-за дуги), и Бэрри (23 очка). И как тут не вспомнить о том, что в один голос говорили о предсезонной подготовке баскетболисты сибирского клуба. Таких нагрузок, такой интенсивной работы они ещё не видели. И эта фантастическая физическая готовность сказывалась тогда, когда не доставало мастерства.

На трёхочковую атаку ЦСКА «Енисей» давал адекватный ответ, а несколько сверхдальних и своевременных бомб от лидеров сибирского клуба привели к тому, что фаворит не сумел даже на концовку собраться. Секунды на табло ещё бежали, а Итудис уже шёл поздравлять с победой своего коллегу. Анзулович начал за такое здравие, что лучшего и желать было нельзя. «Енисей» впервые в своей истории обыграл ЦСКА. После этого поездка в Красноярск мало кому покажется лёгкой прогулкой.