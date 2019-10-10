Такой разный ЦСКА. В Евролиге чемпион не знает проблем

Баскетбольный сезон начался без раскачки. ЦСКА при этом заставляет говорить о себе больше остальных. Причём в абсолютно разных контекстах. Действующий чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ стартовал очень крайне неоднозначно. С одной стороны, красно-синие в Евролиге уверенно разгромили крепкую «Валенсию», буквально забросав тех дальними «бомбами». С другой, во внутреннем первенстве команда Димитриса Итудиса проиграла два матча из трёх, а ведь соперниками их были «Енисей», «Парма» и «Зенит».

Последнее поражение от «Зенита», как показалось, получилось особенно обидным. ЦСКА вёл большую часть матча, а соперник без двух игроков основной ротации, нашёл резерв в немолодых лицах Евгения Воронова и Антона Понкрашова, ставших «злыми гениями» москвичей.

На этом бэкграунде чемпион и подошёл ко второму матчу Евролиги. Именно вторая игра в турнире должна была стать для него первой домашней. «Мегаспорт» снова наполнился баскетбольной атмосферой, а главный тренер армейцев Димитрис Итудис получил приз лучшему тренеру прошлого сезона из рук руководителя турнира Жорди Бертомеу. Трофей, если кто не знал, носит имя легенды ЦСКА Александра Гомельского.

Стартовая пятёрка Итудиса претерпела одно изменение по сравнению с последним матчем. Место Андрея Воронцевича вместе с Майком Джеймсом, Дэрраном Хилиардом, Никитой Курбановым и Кайлом Хайнсом занял Йоханнес Фойгтман. Немец классно вошёл в игру, найдя себя в том, что умеет чуть ли не лучше всего – дальних бросках. Оба его «выстрела» были из непростых положений, но оба пришлись точно в цель.



Удивительно, но Итудис не менял стартовую пятёрку 8,5 минут. Лишь за 1:33 до конца первой четверти на паркете появился Уилл Клайберн, заменивший заметно уставшего Курбанова. Армейцы лидировали, но совершали ошибки на обеих сторонах. Именно собственная нерасторопность не позволила хозяевам хорошенько оторваться в счёте – 22:18 после первой.



Зато вторая десятиминутка явила зрителям красивое действо, главным героем которой в середине игрового отрезка стал Джоэл Боломбой, реализовавший подряд и с одной точки два трёхочковых. Следом за ним из-под кольца забил Фойгтман, а после очередной отличной защиты в быстром отрыве кольцо был готов оторвать Клайберн, мощно вколотивший сверху. Рывок 10:0 расшевелил публику.



Однако коренного перелома в игру этот рывок не принёс. Зато болельщики увидели равную вторую половину, где «Бавария» пыталась найти себя через загрузку своей главной звезды Грега Монро. Некогда почти звёздный игрок в НБА только начинает осваиваться в Европе, а потому это вполне может служить ему оправданием за то, что тот не может найти ритм в атаке. Зато в защите Монро отрабатывал что надо. Его блок-шот Никите Курбанову однозначно войдёт в подборку лучших моментов недели, а может быть и всего сезона. Российский форвард армейцев уже готов был занести мяч сверху, когда рука американца чисто смахнула мяч, не позволив тому набрать очки.

Удивительно, но за всю третью четверть команды набрали 23 очка на двоих. Хотя для болельщиков, конечно же, важно было, что и этот отрезок хозяева выиграли, уйдя на последний перерыв с двухзначным преимуществом – 60:50.



Зато в последней десятиминутке ЦСКА окончательно «сломал» оппонента. Клайберн разгорячился и был неостановим в нападении, но куда более впечатляющим выглядит командная победа в борьбе на чужих щитах: ЦСКА собрал аж 16 отскоков, на что мюнхенцы ответили всего 8-мью. Это и обусловило тот факт, что несмотря на вполне себе приличную игру Монро и приблизительно равном проценте попаданий с игры, гостям не удалось организовать ничего подобного на финальный штурм.

ЦСКА с виду очень буднично побеждает дома «Баварию» 79:68, но вспоминая два поражения в трёх играх Единой лиги ВТБ, возникает резонный вопрос: так где же настоящий чемпион?