«Уорриорз» бесили всю лигу. Теперь каждый хочет побольнее пнуть экс-чемпиона

В регулярном чемпионате НБА каждая команда проводит по 82 игры, так что два матча – явно не тот отрезок, по которому стоит делать серьёзные выводы. Тем не менее крушение «Уорриорз» заслуживает отдельного упоминания прямо сейчас. «Голден Стэйт» взял три титула за четыре года, пять лет подряд выходил в финал, побил легендарные 72-10 времён Майкла Джордана и в мгновение ока рухнул на самое дно.

Кевин Дюрант отправился в «Бруклин Нетс», Клэй Томпсон с высокой вероятностью пропустит весь сезон, но это ещё не всё. В составе «Уорриорз» уже нет Казинса, Игуодалы, Ливингстона, Богута, Маккини, Белла и Кука. Даже перешедший в «Химки» Йонас Йеребко при определённых раскладах мог выходить в основе «Голден Стэйт». А нынешние резервисты, находящиеся в распоряжении Стива Керра, не факт, что закрепились бы в любом клубе Единой лиги ВТБ.

Катастрофически старт регулярки

В прошлом «Уорриорз» могли спокойно уничтожать соперников, не доводя дело до напряжённой концовки, веселиться на скамейке, а на пресс-конференции после матча забавлять публику новой порцией шуток от Стива Керра. Теперь всё происходит наоборот. «Клипперс» отгрузили в кольцо «Голден Стэйт» 111 очков за три четверти и, даже валяя дурака, пробили отметку в 140 баллов.



Хорошо, коллектив Дока Риверса невероятно силён и считается главным претендентом на победу в текущем сезоне. Но у нас есть и другой пример. «Оклахома» в межсезонье потеряла Джорджа и Уэстбрука. В первом матче обновлённые «Тандер» набрали 95 очков против «Юты», а затем 85 против «Вашингтона». Однако в поединке с дырявыми «Уорриорз» парни Билли Донована отгрузили 105 баллов за три четверти, на одном из отрезков лидируя «+41».



Состав «Голден Стэйт» не выдерживает никакой критики. Сравните игроков, бегающих за «минималку» у «Рокетс», с теми посредственными исполнителями, наполнившими ростер «Уорриорз». К тому же генеральный менеджер «Хьюстона» подбирал ролевиков с определённым функционалом, заранее понимая ограниченный потенциал взятого материала, в отличие от своих коллег из Сан-Франциско.

Планы на будущее

Какой был расчёт у офиса «Голден Стэйт»? Если Томпсон действительно не станет рисковать здоровьем ради сезона с туманными перспективами, то «Уорриорз» пролетают мимо плей-офф. В таком случае задачи ясны и понятны:



— обкатать молодёжь и выцедить из нынешнего набора юнцов хоть кого-то способного пригодиться для достижения серьёзных целей в будущем,



— в выгодном свете преподнести Расселла для последующего обмена зимой или летом на более нужных для системы исполнителей,



— предоставить Карри и Грину возможность спокойно набивать статистику, сохраняя силы и здоровье ключевых игроков для сезона-2020/21.

Нет действительно талантливой молодёжи

Проблема в том, что даже столь простой, логичный и не требующий чего-то сверхъестественного план рискует провалиться. «Уорриорз» уже давненько не выращивали в собственной системе толковых исполнителей, готовых не только таскать рояль. Постепенно прогрессировал Луни, но великан практически бесполезен в нападении и не обладает необходимым для больших минут талантом.



Игроки задней линии «Голден Стэйт» проводили множество тренировок с Карри и Томпсоном, однако так и не сумели прибавить. На драфте «Уорриорз» не могли выбирать лучших проспектов, Стиву Керру приходится работать с остатками, которых не взяли другие. В текущем сезоне молодёжь получит массу игровой практики и боевого опыта, но даже в подобных условиях есть риск застрять в развитии. Спросите у «Санз».

Каждый мечтает добить труп «Уорриорз»

Другой немаловажный момент – психология. Карри и Грин привыкли побеждать, а сейчас оба лидера «Голден Стэйт» вынуждены сдавать позиции. При определённых раскладах Стефен может пролететь мимо Матча звёзд. Пережить серьёзный удар по личным амбициям нелегко. Разумеется, живые легенды «Уорриорз» всё прекрасно понимают сами, но пресловутое сердце чемпионов не может спокойно смотреть, как недавний доминант катится вниз.

Звёзды «Голден Стэйт» имеют опыт посредственного отношения к регулярному чемпионату, однако оба думают о победах. Не стоит сбрасывать со счетов и остальные 29 команд лиги. На протяжении прошедших пяти лет «Уорриорз» в целом были недосягаемы для всех остальных. Каждый клуб мечтал поставить гегемона на место.



Карри пачками кидал трёхочковые и не переставал улыбаться, Грин строил из себя альфа-самца и самого боевитого баскетболиста лиги, а Керр иногда на только сильно увлекался показухой, что позволял своим баскетболистам руководить в тайм-аутах.



По двум первым матчам «Голден Стэйт» создалось впечатление о желании мести со стороны недавних неудачников. «Уорриорз» упали с трона, и теперь каждый считает своим долгом дать развалившейся династии дополнительного пинка.

Карри + Расселл = бескрайняя дыра в обороне

В теории в выгодном свете представить Расселла не составит труда, если «Голден Стэйт» наплюёт на результаты, но и здесь есть некоторые нюансы. «Уорриорз» остаются статусной организацией, но при балансе, например, 25-57 даже потенциальные 30+10 от Д’Анджело отпугнут многих потенциальных покупателей. Статистика в сливающей команде зачастую не отражает реальный уровень игрока, поэтому коллективу Стива Керра придётся пахать по полной.



Здесь мы подходим к вопросу о совместимости Карри и Расселла. Многие специалисты перед сезоном обсуждали потенциальные проблемы звёздной парочки в обороне, но реальный масштаб бедствия превзошёл все самые пессимистичные ожидания. Повторимся: два матча регулярки – не показатель для серьёзных выводов, однако игнорировать увиденное попросту невозможно.



Изначально всем было понятно, что трудности неизбежны. Каждому из дуэта Карри – Расселл необходим Клэй Томпсон, способный подчищать огрехи в обороне. Задняя линия «Уорриорз» может стать худшей в лиге по игре на своей половине. Обратим внимание на продвинутую статистику звёзд «Голден Стэйт» в матчах против «Клипперс» и «Тандер».



Защитный рейтинг Карри составил 135,8 и 135,4 очка, а у Расселла аналогичный показатель равняется 152,7 и 127,1 балла. Иногда взятые цифры не соответствуют действительности, особенно, когда речь идёт о маленькой выборке. Однако, другие данные поражают ещё больше. В сумме Стефен и Д’Анджело отбегали чуть порядка 115 минут в нынешней регулярке и на двоих оказали сопротивление восьми броскам соперников.



К чему это приводит? «Клипперс» и «Оклахома» против «Голден Стэйт» напрягались только три четверти и на указанных интервалах выдали с дальней дистанции 13 из 23 и 13 из 25 соответственно. Именно Карри и Расселл главные виновники провала на дуге. В упомянутых матчах «Уорриорз» в сумме оказали сопротивление 40 выстрелами соперников с периметра. Звёздный дуэт Стефена и Д’Анджело аж целых три раза за два поединка в сумме соизволил помешать оппонентам расстреливать кольцо «Уорриорз».

Итог

Спад любой другой команды или личности нашёл бы множество логичных объяснений. От «Рэпторс» ушёл Кавай, Леброн первый сезон в «Лейкерс» присматривался к молодёжи, «Бостон» не удержал Ирвинга и Хорфорда, «Хьюстону» каждый раз немного не хватало.

Причины потенциального провала «Уорриорз» очевидны и всем известны, но «Голдей Стэйт» забрался так высоко, что нажил себе целую армию хейтеров, как среди болельщиков, так и среди баскетболистов.



В сезоне-2020/21 здоровые Карри, Томпсон и Грин при поддержке Луни, Коли-Стайна и прогрессирующей молодёжи способны вернуться на вершину, если руководство «Уорриорз» удачно обменяет Расселла.



В нынешней же регулярке мы увидим коллективную месть в исполнении всех клубов лиги. «Голден Стэйт» слишком долго раздражал 29 франшиз своим величием. Фразеологизм «лежачего не бьют» здесь не сработает. Если в ближайшем матче «Пеликанс» отгрузят сотню за три четверти, то удивляться не стоит.