Швед – пижон? Вы этого лысого из «Панатиаикоса» не видели

«Панатиаикос» два из трёх матча проиграл с разницей в 1 очко. Понятно, что это соперник не из простых, что они готовы сражаться с кем угодно до последней минуты встречи. Давайте разберёмся, кто осадил греков значительно раньше.

Букер

Наивно было бы предполагать, что греки не попытаются сыграть персонально. И с первых атак было очевидно, что на Девина играли соперники, но с одной целью – спровоцировать на персональные фолы. И уже на первой минуте он схлопотал 2 замечания. И… сразу присел на скамейку запасных. Всего на площадке он провёл 14 минут. Казалось бы, греки сделали всё, чтобы выключить из игры одного из ключевых больших подмосковного клуба. Однако, нет…

Эванс

Однако, нет. Когда необходимо было не отпустить свежего и заряженного соперника далеко, в дело вступал Джереми Эванс. Его, кстати, не так просто отличить от Букера, причёски близки по стилю, разнятся они разве что в габаритах. Джереми выглядит легковеснее, но это не помешало ему забрать 11 подборов (7 под своим щитом) и помочь команде удержаться в роли лидеров в первые 20 минут. Тиммо и Йеребко добавили ещё 14 подборов, которые помогли команде не дать сопернику добрать нужные очки.

Швед

В России считается хорошим тоном критиковать Алексея. Рассказывать о том, что все знают, как он будет играть, и в чём его слабые стороны. В этом матче Швед не так много бросал из-за дуги. Он старался сыграть красиво, найти партнёра необычной передачей. Ну очень хотелось ему ответить Калатесу, который раздаёт волшебные передачи, такой же монетой. И это шоу, которое парни затеяли, лишь придало игре ярких красок. Думаю, 9 минут на хайлайт не хватит. Только в первой четверти было минимум 12 моментов с реакцией: «Вау!». Ну и 26 набранных очков говорят сами за себя. Как и лучший среди обеих команд показатель +/- — «28».



Отметить хочется работу Римаса Куртинайтиса. Наставник «Химок» чётко понимает сильные и слабые стороны Шведа. Не всегда он исполняет подготовленные броски, но практически всегда его партнёры по команде готовы идти на подбор. С одной стороны, 2/8 трёшек от Алексея – ужасны, с другой, это продолжение атаки, ибо под кольцом всегда есть кто-то из химчан. Давайте отметим 7 ассистентских баллов Шведа. Эти передачи были реально красивы.

Калатес

Ник, это было очевидно, с первых секунд настраивался на личные достижения. Начиная с прошлого сезона, он старается делать всё, чтобы доказать, что вклад его в игру команды безграничен. Удивительное дело, все восхищаются его руками (передачи он раздаёт волшебные), и не ругают за очевидные недостатки. А Шведа «травят» за то, чего тот же Калатес и делать никогда не будет. Ник старался не только отдавать, но ещё и под кольцо лез, штрафные мазал и психовал. А Швед на протяжении всего матча хитро (даже ехидно) улыбался. И это противостояние – в очках, передачах и ощущении победы он безусловно забрал.

Зайцев

Далеко не всегда мы можем чутко обозначить пользу игрока, отталкиваясь только от статистических данных. Статистика не учитывает эмоции, которые царят на паркете. Вячеслав сделал набрал «всего» 7 очков, сделал «всего» 4 подбора и отдал 2 передачи. Но все эти результативные действия случились в ключевые моменты игры. Его показатель полезности «+12» говорит о том, что Зайцев провёл свои 20 минут на площадке не зря. 20 минут, друзья! Почти без ошибок. Вячеслав – один из скрытых героев матча.

Швед в Европе по-прежнему – Король. Немцы «Химкам» не соперники» «Баварии» не осталось ни шанса.

Йеребко

Опять же, Юнас, если отталкиваться только от статистики, провёл не самый выдающийся матч. И если вы так считаете, посмотрите хотя бы хайлайт! Швед был бесподобен именно в те моменты, когда это было необходимо. В ключевые моменты матча он реализовал 2 трёхи из двух и трижды безупречен был со средней дистанции.

Тимма

Доминировал под обоими щитами, оказывал давление на соперников, реализовал в нужные моменты 4 трёшки и был настроен на борьбу настолько, что соперник спасовал в концовке матча. Тренерская работа и грамотные действия в заключительной четверти (103 очка – это круто!) говорят о том, что химчане подготовились к сопернику намного лучше, чем греки.