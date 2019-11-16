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Леброн Джеймс принёс «Лейкерс» победу над «Сакраменто», видео

Данк года от Леброна Джеймса
Алексей Фалько
Леброн вколотил данк года. Защитников Король даже не заметил
Наставник «королей» Люк Уолтон сделал всё что мог, но для победы над бывшей командой этого не хватило.
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Лейкерс» не без проблем обыграли «Сакраменто Кингз» (99:97) в калифорнийском дерби. Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон хорошенько потрепал нервы своей бывшей команде. Перед игрой Леброн Джеймс поблагодарил Люка за его работу в «Лейкерс» в прошлом сезоне, однако принципиальность противостояния от этого никуда не улетучилась. «Кингз» были в шаге от сенсации, но все-таки в концовке сказался класс звезд «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Первая половина прошла с преимуществом «Сакраменто». «Лейкерс» только один раз вели в счёте в первой половине, на мгновение вырвавшись вперед на 1 очко по ходу второй четверти. За 2 минуты до перерыва случилось, возможно, переломное событие. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс забил данк, который определенно будет претендовать на звание лучшего броска сверху за весь сезон.

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Примечательно, что статистами в этом красочном эпизоде выступили сербские баскетболисты «Кингз» Богдан Богданович и Неманья Бьелица. От опеки первого Леброн спокойно избавился, а через второго мощно вколотил сверху. Такие моменты действительно заводят команду и подавляют соперника.

«Сакраменто» ушёл на перерыв в качестве лидера, но «Лейкерс» быстро вырвались вперед в третьей четверти. Вторая половина стала будто бы зеркальным отражением первой. Команды поменялись местами. «Лейкерс» постоянно вели, а «Кингз» сумели только один раз вырваться вперед на 1 очко в заключительной двенадцатиминутке. Тем не менее, разница была небольшая и дело дошло до нервной концовки. Богданович после результативного прохода сделал счет 97:97. В следующей атаке «Кингз» сфолили на Леброне. Король дважды был точен с линии штрафных — 99:97. У «Сакраменто» оставалось ещё 5 секунд на последнюю атаку, чтобы спастись и довести дело до овертайма (или выиграть за счет трёхочкового попадания). Гости приняли не лучшее решение. Форвард «Кингз» Харрисон Барнс наивно полез под кольцо, где его ждал блок-шот Энтони Дэвиса.

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Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов и стал самым результативным игроком матча. Дэвис записал себе в актив 17 очков и 5 подборов за 35 минут. Энтони способен на большее, но, видимо, сказываются проблемы с плечом и ребром, которые беспокоили его в последнее время. Как бы то ни было, в решающий момент Дэвис сделал свою работу на отлично. «Лейкерс» победили и продолжили единолично возглавлять турнирную таблицу Западной конференции с результатом 10-2.

«Кингз» могут быть довольны качеством своей игры, несмотря на поражение. У Люка Уолтона будет ещё не одна возможность огорчить «Лейкерс» в этом сезоне. Для первого свидания с бывшим клубом получилось неплохо. «Кингз» — это уже не та команда, которая проигрывала с крупной разницей в начале «регулярки» и выдала серию из пяти поражений. Баланс «Сакраменто» (4-7) пока отрицательный, но с недавних пор видна положительная динамика. Отставание от зоны плей-офф для «Кингз» вполне отыгрываемое

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

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