Леброн вколотил данк года. Защитников Король даже не заметил

«Лос-Анджелес Лейкерс» не без проблем обыграли «Сакраменто Кингз» (99:97) в калифорнийском дерби. Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон хорошенько потрепал нервы своей бывшей команде. Перед игрой Леброн Джеймс поблагодарил Люка за его работу в «Лейкерс» в прошлом сезоне, однако принципиальность противостояния от этого никуда не улетучилась. «Кингз» были в шаге от сенсации, но все-таки в концовке сказался класс звезд «Лейкерс» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

Первая половина прошла с преимуществом «Сакраменто». «Лейкерс» только один раз вели в счёте в первой половине, на мгновение вырвавшись вперед на 1 очко по ходу второй четверти. За 2 минуты до перерыва случилось, возможно, переломное событие. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс забил данк, который определенно будет претендовать на звание лучшего броска сверху за весь сезон.

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Примечательно, что статистами в этом красочном эпизоде выступили сербские баскетболисты «Кингз» Богдан Богданович и Неманья Бьелица. От опеки первого Леброн спокойно избавился, а через второго мощно вколотил сверху. Такие моменты действительно заводят команду и подавляют соперника.



«Сакраменто» ушёл на перерыв в качестве лидера, но «Лейкерс» быстро вырвались вперед в третьей четверти. Вторая половина стала будто бы зеркальным отражением первой. Команды поменялись местами. «Лейкерс» постоянно вели, а «Кингз» сумели только один раз вырваться вперед на 1 очко в заключительной двенадцатиминутке. Тем не менее, разница была небольшая и дело дошло до нервной концовки. Богданович после результативного прохода сделал счет 97:97. В следующей атаке «Кингз» сфолили на Леброне. Король дважды был точен с линии штрафных — 99:97. У «Сакраменто» оставалось ещё 5 секунд на последнюю атаку, чтобы спастись и довести дело до овертайма (или выиграть за счет трёхочкового попадания). Гости приняли не лучшее решение. Форвард «Кингз» Харрисон Барнс наивно полез под кольцо, где его ждал блок-шот Энтони Дэвиса.



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Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов и стал самым результативным игроком матча. Дэвис записал себе в актив 17 очков и 5 подборов за 35 минут. Энтони способен на большее, но, видимо, сказываются проблемы с плечом и ребром, которые беспокоили его в последнее время. Как бы то ни было, в решающий момент Дэвис сделал свою работу на отлично. «Лейкерс» победили и продолжили единолично возглавлять турнирную таблицу Западной конференции с результатом 10-2.



«Кингз» могут быть довольны качеством своей игры, несмотря на поражение. У Люка Уолтона будет ещё не одна возможность огорчить «Лейкерс» в этом сезоне. Для первого свидания с бывшим клубом получилось неплохо. «Кингз» — это уже не та команда, которая проигрывала с крупной разницей в начале «регулярки» и выдала серию из пяти поражений. Баланс «Сакраменто» (4-7) пока отрицательный, но с недавних пор видна положительная динамика. Отставание от зоны плей-офф для «Кингз» вполне отыгрываемое