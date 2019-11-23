«Баскетбольный IQ ниже плинтуса». Болельщики раскритиковали Уэстбрука

«Лос-Анджелес Клипперс» вырвали победу в домашнем поединке против «Хьюстон Рокетс» (122:119). «Клипперс» уступали 6 очков за полторы минуты до финальной сирены, но успели совершить камбэк. Кавай Леонард забил победный бросок и закончил игру с 24 очками, 6 подборами и 3 передачи. Лу Уильямс забил важный трёхочковый в клатче и набрал 26 очков, добавив к этому 8 передач. В активе Пола Джорджа 19 очков, 8 подборов, 7 передач. В составе «Рокетс» Джеймс Харден немного не дотянул до трипл-дабла — 37 очков, 8 подборов и 12 передач. Раселл Уэстбрук набрал 22 очка, 5 подборов и 6 передач, на счету Клинта Капелы очередной мощный дабл-дабл из 17 очков и 19 поборов.

Глядя на сухие цифры может показаться, что Харден и Уэстбрук сыграли неплохо, немного не дотянув для выездной победы над главным фаворитом сезона «Клипперс». Тем не менее, болельщики сразу же нашли главного виновника поражения «Хьюстона». Им стал Расселл Уэстбрук, который загубил «Хьюстон» не слишком умными действиями в концовке.



«Рокетс» уступают 1 очко, не берут тайм-аут, когда до конца игры 13 секунд. Уэстбрук исполняет трёхочковый...» — написал один из пользователей «твиттера».



Кто-то решил критиковать Расса более жестко: «Баскетбольный IQ ниже плинтуса», «Уэстбрук стал самой разочаровывающей звездой в истории НБА. Дело в том, что если в серии плей-офф в вашей команде играет Расселл, вы проиграете. Он ужасен», «В 70-летней истории НБА не было баскетболиста с более низким игровым интеллектом, чем Рассел Уэстбрук», «Кто вообще говорит Уэстбруку бросать?», «Уэстбрук не забивает простейшие лэй-апы. Уэстбрук знает, что является ужасным шутером и всё равно исполняет решающий трёхочковый. Крис Пол в «Хьюстоне» был лучше Уэстбрука», «Я никогда не видел MVP, который мешает своей команде в клатче… до Уэстбрука».

Разочарование болельщиков понять можно. Уэстбрук реализует 22,7% трёхочковых в этом сезоне. Доверять такому игроку решающий бросок сродни самоубийству. Да, Расс сам должен понимать, что ему не следует атаковать с дальней дистанции в потенциально победной атаке. Однако не он один несёт ответственность.

Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони не взял тайм-аут после попадания Леонарда, хотя такая возможность у него была. Джеймс Харден почему-то отдал передачу Уэстбруку, а не стал «решать» сам в ключевом владении. В итоге Расс бросил привычный «кирпич» из-за дуги и «Рокетс» уступили. На видео ниже видно, как Пол Джордж любезно отходит от Уэстбрука, лишь бы тот бросил. Пол как никто другой изучил слабости Расса за время двухлетнего совместного выступления в «Оклахома-Сити Тандер».

ВИДЕО

Глупые решения в концовке стоили «Хьюстону» важной победы в Лос-Анджелесе. Теперь у «Рокетс» и «Клипперс» равный результат 11-5 в турнирной таблице, хотя у дружины Д’Антони были все шансы оторваться от конкурента. Что ж, это должно послужить хорошим уроком на будущее для «Хьюстона». Лучше совершать подобные ошибки в играх регулярного чемпионата, а не во время плей-офф.