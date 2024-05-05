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Эдвардс: выступать против лучшего игрока в мире всегда весело

Эдвардс: выступать против лучшего игрока в мире всегда весело
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился своими впечатлениями после первого матча серии второго раунда с «Денвер Наггетс» (106:99).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
99 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Портер - 20, Маррей - 17, Гордон - 9, Браун - 7, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 5, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Таунс - 20, Рид - 16, Конли - 14, Гобер - 6, Александер-Уолкер - 5, Андерсон - 2, Макдэниелс, Маклафлин, Мур, Майнотт, Моррис, Уоррен, Миллер, Гарза

«Выступать против лучшего игрока в мире всегда весело. Бороться с лучшей командой в мире всегда весело. Они хорошо натренированы, у них есть дисциплина и стабильность. Но наш тренерский штаб придумал отличный план за те три дня отдыха, что у нас были. Ну а парни вышли и боролись до конца.

В сегодняшнем успехи стоит отметить всех игроков, а не только меня. Мои партнёры по команде вселяют в меня уверенность. В третьей четверти я вот вообще не мог ничего сделать, просто бегал туда-сюда. Но в итоге Таунс начал шикарно играть и это дало мне уверенность, что я могу найти себя», — заявил Эдвардс на пресс-конференции.

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