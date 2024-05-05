Эдвардс: выступать против лучшего игрока в мире всегда весело

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился своими впечатлениями после первого матча серии второго раунда с «Денвер Наггетс» (106:99).

«Выступать против лучшего игрока в мире всегда весело. Бороться с лучшей командой в мире всегда весело. Они хорошо натренированы, у них есть дисциплина и стабильность. Но наш тренерский штаб придумал отличный план за те три дня отдыха, что у нас были. Ну а парни вышли и боролись до конца.

В сегодняшнем успехи стоит отметить всех игроков, а не только меня. Мои партнёры по команде вселяют в меня уверенность. В третьей четверти я вот вообще не мог ничего сделать, просто бегал туда-сюда. Но в итоге Таунс начал шикарно играть и это дало мне уверенность, что я могу найти себя», — заявил Эдвардс на пресс-конференции.