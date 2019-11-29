Анна снова утешала расплакавшегося Эмбиида. Есть повод завидовать Джоэлу

Одним из самых впечатляющих, трогательных и эмоциональных моментов старта сезона НБА стали слёзы Джоэла Эмбиида. Центровой «Филадельфии» в 2019 году натерпелся боли от «Торонто». В минувшем сезоне Кавай Леонард обыграл Эмбиида в ключевом моменте четвертьфинальной серии за главный трофей НБА и отправил победный бросок в корзину. После той игры Джоэл расплакался от отчаяния.



Возможность реабилитироваться представилась на этой неделе. В «Торонто» уже нет Кавая, но и без него в составе «Рэпторс» нашли варианты противодействия. На этот раз Эмбиида деклассировал 34-летний Марк Газоль. Из-под опеки испанца Джоэл не сумел набрать ни одного очка (0/11 с игры, 0/4 – трёхочковых, 0/3 штрафных)! В итоге здоровяк 214 см снова рыдал, как ребёнок.

Газоль заставил Эмбиида рыдать после игры. Худший матч Джоэла Центровой «Филадельфии» установил антирекорд НБА и был осмеян фанатами.

Но далеко не все отнеслись к этому с пониманием. Фанаты в социальных сетях принялись троллить баскетболиста, поставившего антирекорд и проведшего худшую игру в карьере. Но особенно беспокоиться за парня не следует. Вряд ли ему интересны эмоции и нападки фанатов. К тому же его есть кому успокоить.

Как и после поражения в седьмом матче, утешение Джоэл нашёл в объятиях прекрасной модели и очаровательной девушки Анны. Её поддержка в такие сложные моменты перекрыла все сопутствующие факторы. Молодые люди начали встречаться не так давно, но отношения, судя по всему, развиваются стремительно.

Пара летом побывала в Китае, отдохнула на Мальдивах. А на одной из последних совместных фото в «Инстаграме» фанаты заметили на пальце у Анны кольцо, очень похожее на обручальное.

Сразу пошли слухи о том, что влюблённые помолвлены. Анна родом из Рио де Жанейро. Познакомились молодые люди в Майами, куда перебралась из Бразилии Де Паула. Порадуемся за влюблённых и пожелаем Эмбииду уже в следующем матче против «Торонто» разобраться со сложившейся ситуацией и избавиться от зарождающегося комплекса.

А уж о том, что поддержка у него в тылу отличная, вы видите сами.