«Опротестуйте это». Теперь все клубы будут троллить «Хьюстон» и Хардена?

«Хьюстон Рокетс» в невероятной концовке уступили «Сакраменто Кингз» (118:119) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным в составе проигравших стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Дабл-даблы оформили Джеймс Харден (27 очков, 10 передач), Клинт Капела (13 очков, 17 подборов) и Пи Джей Такер (10 очков, 19 подборов). Лучшим по результативности у «Сакраменто» стал Бадди Хилд — 26 очков, Харрисон Барнс записал себе в актив 19 баллов и 8 подборов, на счету Неманьи Бьелицы 17 очков.

Такер установил карьерный рекорд по количеству подборов. Уэстбрук выдал точность с игры 13/17 (76,5%) — самый высокий показатель в его карьере в игре с результативность 30+ очков. Но всё это не конвертировалась в победный результат. По ходу встречи «Рокетс» имели 11-очковое преимущество, но упустили его. Команде Майка Д’Антони нужно срочно работать над действиями в напряженных концовках, чтобы не терять драгоценные очки.



В клатче произошло настоящее безумие. Как ни странно, Уэстбрук был хорош в решающие моменты и не запускал привычные «кирпичи». Расс реализовал трёхочковый за 1:07 до сирены, сделав счёт 113:113. За 22,7 секунды до конца Уэстбрук отдал результативную передачу на Бена Маклемора, который вывел «Рокетс» вперёд «+3». На это дальним попаданием ответил Бадди Хилд. Счет снова стал равным — 116:116. Уэстбрук не собирался сдаваться. Расселл пошёл в героический проход и забил двухочковый за одну секунду до сирены. Казалось бы, победа у «Хьюстона» в кармане. Однако главный тренер «Кингз» Люк Уолтон грамотно приберёг тайм-аут. «Сакраменто» ввёл мяч на чужой половине площадки. «Рокетс» оставили свободным Немьнью Бьелицу, который принес «Кингз» победу эффектным дальним попаданием.



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Игроки «Сакраменто» праздновали успех очень эмоционально.



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«Кингз» выиграли второй выездной матч кряду за два дня. Жертвами команды Уолтона стали техасские клубы из верхней части турнирной таблицы «Даллас» и «Хьюстон». «Сакраменто» всё ещё находится за пределами зоны плей-офф, но благодаря победам над «Маверикс» и «Рокетс» отставание от «Финикса» и «Оклахомы» теперь минимальное.

После игры «Кингз» решили потроллить «Хьюстон».



«Опротестуйте это», — написал калифорнийский клуб в своём аккаунте в твиттере.

Дело в том, что за несколько часов до начала игры «Хьюстон» — «Сакраменто» НБА отклонила протест «Рокетс» на пересмотр результата матча против «Сан-Антонио Сперс» (133:135 2 ОТ). Лига признала ошибку судей в моменте с незасчитанным данком Джеймса Хардена. Тем не менее, комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что у «Хьюстона» было достаточно времени на нивелирование этой ошибки. У «Рокетс» было преимущество «+13» за 7:50 до конца матча.

Сначала Мори поссорил НБА с Китаем, а теперь взялся за судей «Хьюстон Рокетс» решил опротестовать результат матча регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Спёрс».

Лига постановила, что «экстраординарные меры по переигровке последних восьми минут игры или присуждению победы «Хьюстону» не являются оправданными». Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони требовал пересмотреть повтор момента с Харденом и имел на это право, но ему не разрешили. Из-за этого НБА применила дисциплинарные взыскания к трём арбитрам, работавшим на матче.



Результат ожидаемо никто не отменил. Это создало бы серьезный прецедент, когда каждая команда лиги за малейшую оплошность судей могла бы требовать переигровку или присуждение победы. Возможно, «Хьюстон» нажил себе недоброжелателей подобными оспариваниями. Троллинг со стороны «Кингз» в твиттере и ненормативная лексика Бьелицы в послематчевом комментарии на это прямо намекают.

«Ябед» никто не любит. Тот же «Сакраменто» сам серьёзно пострадал от судейской ошибки в игре с «Лейкерс» (97:99), когда Леброн Джеймс исполнил два победных штрафных на последних секундах, а не получил причитающийся фол в нападении на Харрисоне Барнсе.



В первую очередь, «Рокетс» нужно думать о своём выступлении на площадке, а не заниматься закулисными играми. Сейчас у команды результат 15-8. «Хьюстон» откатился на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Рокетс» вряд ли упрочат позиции, если не сосредоточатся исключительно на баскетболе. Однако «Кингз» не стали требовать пересмотр результата.