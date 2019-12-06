Сначала Мори поссорил НБА с Китаем, а теперь взялся за судей

3 декабря «Сан-Антонио» дома обыграл «Хьюстон» в двух овертаймах — 135:133. Однако после матча «Рокетс» заявили, что судьи несправедливо не засчитали один из данков Джеймса Хардена, когда мяч влетел в кольцо, затем сделал оборот вокруг дуги и вновь оказался над кольцом. Если бы судьи засчитали 2 очка, отрыв «Хьюстона» в счёте вырос бы до 15 очков за 7 минут 50 секунд до окончания основного времени матча.

Изначально в «Хьюстоне» рассчитывали, что лига предпримет меры без инициативы со стороны клуба, но теперь решили перейти к активным действиям и готовят официальный протест.

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По мнению «Рокетс», НБА должна либо присудить им победу, либо назначить переигровку последних 7 минут и 50 секунд матча.



В последний раз переигровка в НБА состоялась 8 марта 2008 года, когда в матче «Майами» – «Атланта» центровому «Хит» Шакилу О’Нилу ошибочно назначили шестой фол и удалили с площадки. То есть основания на пересмотр результата игры против «Сан-Антонио» у «Рокетс» есть. Однако шансы не так уж высоки.



Судейские ошибки являются неотъемлемой частью баскетбола. Иногда они не влияют на результат, но в некоторых случаях какая-то команда страдает из-за неправильного решения рефери. Конечно, можно сказать, что, засчитай судьи данк Хардена, «Рокетс» вырвали бы победу. Тем не менее в значительной степени команда Майка Д’Антони должна винить только себя. «Хьюстон» вёл «+22» по ходу третьей четверти и «+16» по ходу заключительной двенадцатиминутки поединка против «Спёрс». «Рокетс» бездарнейшим образом провели концовку и упустили верную победу. В ином случае эпизод с Харденом быстро бы забылся. Но теперь «Хьюстон» усердно цепляется за этот момент.



В нынешнем сезоне были куда более вопиющие судейские ошибки, на которые НБА никак не отреагировала. Конечно, кроме самого факта констатации ошибки. Например, «Лос-Анджелес Лейкерс» дважды выиграл вследствие некомпетентности рефери.

НБА подтвердила незафиксированный фол со стороны центрового «Лейкерс» Дуайта Ховарда на защитнике «Далласа» Сете Карри во время спасительного трёхочкового броска Дэнни Грина на последних секундах основного времени. Ховард держал Карри за майку. Сет пытался помешать броску Грина, но не смог этого сделать.



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Грин перевёл игру в овертайм, где «Лейкерс» вырвали победу – 119:110. За 14,5 секунды до сирены судьи также пропустили фол Энтони Дэвиса на Луке Дончиче.



По данным официального отчёта НБА о двух последних минутах в матче «Лейкерс» – «Сакраменто» (99:97), арбитры должны были зафиксировать фол в нападении у Леброна Джеймса за 5,5 секунды до конца четвёртой четверти. Вместо этого рефери определили фол у форварда «Кингз» Харрисона Барнса. В итоге Джеймс исполнил штрафные броски, ставшие победными в матче.



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Ошибка судей отняла у «Филадельфии» потенциальную победу в матче с «Денвером». «Сиксерс» вводили мяч в игру, уступая со счётом 97:98 за 1,2 секунды до конца заключительной двенадцатиминутки.



Центровой «Наггетс» Никола Йокич активно мешал лидеру «Сиксерс» Джоэлу Эмбииду получить мяч под кольцом. Арбитры решили определить фол в нападении у Эмбиида. Изучив эпизод, НБА пришла к выводу, что судьи должны были фиксировать фол у Йокича, а не у Эмбиида.



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Можно сказать, что ошибки в пользу «Лейкерс» и «Наггетс» были более вопиющими, чем в пользу «Сан-Антонио». В матче «Спёрс» — «Рокетс» до конца игры оставалось достаточно много времени, а «Лейкерс» и «Денвер» судьи «спасли» в самый решающий момент напряжённой концовки.

Пострадавшие от неправильного решения судей «Даллас», «Сакраменто» и «Филадельфия» не особо-то и возмущались. По крайней мере не в такой резкой степени, как «Хьюстон». Да, была ошибка. Ну и ладно, «проехали», впереди ещё много матчей и одно поражение на длинной дистанции регулярного чемпионата ничего не значит. К тому же «Маверикс», «Кингз» и «Сиксерс» наверняка сами не хотели переигровок. Во-первых, календарь НБА слишком плотный. Во-вторых, есть шанс уступить в переигровке. В-третьих, НБА практически никогда не пересматривала результат матча. То есть большого смысла протестовать, по сути, нет.



Какие же цели преследуют «Рокетс»? Вероятно, фронт-офис во главе с Дэрилом Мори понимает, что вряд ли его команде присудят победу над «Сан-Антонио» или назначат переигровку. Это «игра в долгую». «Хьюстон» надеется, что давление на лигу приведёт к более лояльному судейству в будущем. Например, недавно «Лейкерс» пожаловались, что Леброн в двух играх подряд против «Оклахомы» и «Мемфиса» не исполнял штрафные броски. Результат не заставил себя долго ждать. В следующем матче против «Нью-Орлеана» Джеймс становился на линию штрафного броска 11 раз.



Для «Хьюстона» недовольство судейством не является каким-то новшеством. «Рокетс» в течение долгого времени собирали доказательную базу по поводу того, что арбитры подсуживали чемпионской династии «Голден Стэйт».



«Рокетс» начали собственное расследование после поражения от «Уорриорз» в финале Западной конференции-2018. Они добились от лиги официальных отчетов о судействе, которые предоставляются командам индивидуально. Изучив каждую строчку в отчётах с информацией об ошибках судей, «Рокетс» пришли к выводу, что в шести из семи матчей серии с «Уорриорз» они должны были победить с двузначной разницей. По мнению техасцев, в общей сложности ошибки судей отняли у команды 93 очка, 18 из которых – в решающем седьмом матче серии.



«С высокой вероятностью судьи повлияли на то, кто в итоге стал чемпионом», – утверждается в отчёте «Хьюстона».



«Хьюстон» также жаловался на судейство и в серии полуфинала Запада против «Голден Стэйт» в сезоне-2018/19. Лига не согласилась с аргументами клуба из Техаса, но сам факт жалоб очень важен. НБА поддается давлению, как показал тот же пример «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Сейчас лига и так теряет аудиторию, причем интерес падает не только в Китае. Дополнительные скандалы с судейством НБА ни к чему. Пересмотрят ли результат матча «Сан-Антонио» — «Хьюстон»? Нет, почти наверняка ничего подобного не случится. Однако «Рокетс» вполне могут выбить себе более дружелюбное судейство в дальнейшем. Вероятно, в этом и кроется главный замысел Мори.