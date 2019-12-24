Молодая, талантливая и красивая. Лиза вернулась в сборную и выиграла Кубок России

На днях курское «Динамо» сенсационно победило в Кубке России, обыграв в решающем матче УГМК. Формат турнира, правда, сильно отличается от обычного. В Премьер-лиге и Евролиге есть лимит на легионеров, а в кубковых матчах могут участвовать только те баскетболистки, у которых есть российский паспорт и возможность играть за сборную.
Однако даже в таких условиях УГМК был фаворитом турнира. Клуб из Екатеринбурга вообще проигрывает по очень большим праздникам. Их финансовый уровень позволяет иметь мощнейший состав, где собраны как лучшие россиянки, так и лучшие иностранные спортсменки. Но что-то пошло не так.
Курский клуб прямо перед финалом, словно играя в поддавки, уволил главного тренера. Правда, на его место пришёл Момир Тасич. Сербский коуч уже давно стал своим для России. Он работает в системе «Динамо», возглавляя «Динамо-Фарм», а ещё руководит молодёжной сборной России U20. Удача была на его стороне. И теперь у Тасича очень солидная статистика: один матч на посту главного тренера и один завоёванный трофей. Как вам такое?
Но достаточно глубоко погружаться в перипетии женских баскетбольных баталий в рубрике «Красота дня» нет смысла. В составе бело-голубых чемпионкой стала 22-летняя центровая Елизавета Шабанова. На её персоне мы-то и остановимся подробнее.
В национальную сборную Шабанова впервые была вызвана в январе 2018, срочно заменив в ней травмированную Анастасию Логунову. На тот момент ей было 20 лет и она выступала в «Инвенте». Баскетбольный проект, идущий параллельно с курским «Динамо», собрал в своём составе талантливых молодых девчонок, которые дошли до четвертьфинала Премьер-лиги, где уступили более сильной МБА. Руководила «Инвентой» Элен Шакирова, что лишь добавляло привлекательности чисто российской команде, которых в нашем чемпионате можно сосчитать по пальцам одной руки (и у вас ещё останется пару не загнутых пальцев).
Елизавета Шабанова
Фото: instagram.com/shabanovaliza97
Елизавета показывала отличную игру в «Инвенте», проводя на паркете много игрового времени (23 минуты) и набирая почти 13 очков в среднем за матч.
В сборной Лиза находится в тени более именитых Марии Вадеевой и Раисы Мусиной. Она не попала на Евробаскет-2019, хотя, наверное, могла помочь своей энергией в борьбе за заветную путёвку в квалификацию Олимпиады. Её (путёвку), если кто забыл, у нас забрали (внимание) шведские баскетболистки.
Большое внимание к Шабановой было вызвано летом 2018, когда в сети появилась её «сторис» вместе с футболистами сборной России. Юрий Жирков, Александр Самедов и его тёзка Кокорин смотрятся на фоне баскетболистки настоящими малышами. Рост спортсменки, напомним, 196 см.
Юрий Жирков, Александр Самедов, Лиза Шабанова и Александр Кокорин
Фото: instagram.com/shabanovaliza97
Новый тренер сборной России Александр Ковалёв вызвал Шабанову на первые матчи квалификации к Евробаскету-2021. И если в первой игре против «Боснии» она сыграла всего 5 минут и не отметилась набранными очками, то во втором матче против Эстонии провела на паркете 17 минут, записав на свой счёт 8 очков, 3 подбора и 2 передачи.
После сезона Лиза любит уехать подальше к тёплому морю, чтобы сменить баскетбольный мяч на сёрф и расслабиться, покоряя волны.
Елизавета Шабанова
Фото: instagram.com/shabanovaliza97
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