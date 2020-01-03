«Химки» продолжают «болеть». Без шансов уступили «Эфесу»

Свой первый матч в 2020 году «Химки» должны были провести на выезде против «Эфеса». Турецкая команда делит первое место в турнирной таблице с «Реалом», а «Химки» по-прежнему ведут борьбу с «Миланом» за седьмую строчку. Сложностей перед важной игрой жёлто-синим доставил вирус, который подцепили сразу несколько игроков, а главная звезда Алексей Швед и вовсе не полетел в Стамбул, оставшись лечиться дома.

Не секрет, что «Химки» со Шведом и без – это почти две разные команды. Понятно, что в баскетбол невозможно играть в одиночку, но именно такие таланты как Швед могут собственноручно перевернуть (и регулярно переворачивают) исход любого поединка.

Отсутствие Алексея сказалось с первых секунд. Российская команда старалась больше двигать мяч, стараясь за счёт скорости находить слабые места оппонента. Сразу стало понятно, что с дальними бросками будет непросто. Гости перебарывали себя, стараясь найти свободного, но даже в такие моменты мяч отказывался идти в цель. В результате все шесть попыток химчан в первой десятиминутке оказались неточными.

Но далеко не всё было так плохо. Да, Шейн Ларкин попадал свои сумасшедшие броски. Да, Тибор Пляйс своими габаритами постоянно напрягал под кольцом, да и Крунослав Симон был «горяч». Парни Римаса Куртинайтиса нашли свою игру в проходах под кольцо и именно это позволило не отпустить турецкую команду далеко вперёд.

Вторая четверть и вовсе подарила надежду на то, что «Химки» вполне способны биться с лидером чемпионата. И не просто биться, а побеждать. Карасёв вырвался со скамейки и сразу отметился трёхой, которая стала вообще первой для «Химок». Йонас Жеребко был привычно полезен на обеих сторонах площадки, что позволило компенсировать неудачную игру Яниса Тиммы. Латвийского форварда словно подменили. Его броски издали были слишком медленными, а в проход ходить он почему-то отказывался.

Первый тревожный звоночек прозвенел для гостей ближе к большому перерыву, когда Ларкин и Мицич довели дело до 8-очковой разницы в счете. Куртинайтис рванул к столику и попросил тайм-аут в котором очень эмоционально и на миксе из английского и русского объяснял подопечным важность момента.

Та минута очень позитивно повлияла на парней в жёлтых майках. Рывок 9:1 (две «трёхи» Крамера и Гилла) и вот на табло уже равный счёт. Вряд ли кто-то тогда мог подумать, что это станет в итоге последней радостью в матче для болельщиков российской команды. Уже на последних секундах второй четверти Симон и Ларкин вернули преимущество хозяевам. Первый и вовсе сначала забил издали, а после зацепил бросок Тиммы, не позволив мячу долететь до кольца.

Вторая половина началась, к сожалению, только для хозяев. Турецкий гранд полетел вперёд, показывая фантастический процент попадания прежде всего из-за дуги. Эффективность атаки «Эфеса» была запредельной, особенно на фоне буксующих «Химок». 25:8 за половину четверти и все вопросы о победителе были сняты.

Ларкин вполне буднично набрал свою двадцадку, а вот аналогичное достижение от его партнёра Тибора Пляйса можно назвать неожиданным. Икс-фактору матча потребовалось на это всего 11 бросков с игры из которых 8 пришлись в цель. Турки показали отличный процент реализации, особенно дальних бросков – 16 из 30 (53%), что напрямую сказалось на итоговой (большой) разнице. Отсутствие Шведа очень значимо, но, кажется, дело сейчас не только в нём. «Химки» потеряли уверенность в нападении, добавив к этому имеющиеся проблемы в обороне.

В итоге в последних девяти встречах в рамках Евролиги, российская команда уходила победителем лишь в двух.