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УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги и вышел вперёд в серии

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги и вышел вперёд в серии
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Состоялся пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила в Казани и завершилась со счётом 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20) в пользу хозяев площадки. Таким образом, УНИКС вышел вперёд в серии (3-2).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
81 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Рейнольдс - 30, Димитриевич - 22, Лабери - 9, Найт - 7, Воронцевич - 7, Грин - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
Локомотив-Кубань: Андерсон - 20, Барфорд - 15, Емченко - 13, Уайт - 10, Миллер - 10, Ндур - 6, Узинский - 3, Акун-Пёрселл - 1, Щербенев, Темиров, Мартюк, Елатонцев

Самым результативным в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс. На его счету 30 очков, 11 подборов и одна результативная передача. В составе «Локомотива-Кубань» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Карвел Андерсон. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Следующий матч между командами состоится 19 мая. Игра пройдёт в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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