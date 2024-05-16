УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги и вышел вперёд в серии

Состоялся пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила в Казани и завершилась со счётом 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20) в пользу хозяев площадки. Таким образом, УНИКС вышел вперёд в серии (3-2).

Самым результативным в составе УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс. На его счету 30 очков, 11 подборов и одна результативная передача. В составе «Локомотива-Кубань» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Карвел Андерсон. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Следующий матч между командами состоится 19 мая. Игра пройдёт в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Серия будет продолжаться до четырёх побед.