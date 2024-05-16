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Паскуаль сделал заявление после разгрома «Зенита» от ЦСКА в 5-м матче 1/2 финала ЕЛ

Паскуаль сделал заявление после разгрома «Зенита» от ЦСКА в 5-м матче 1/2 финала ЕЛ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромное поражение, которое потерпела его команда в пятом матче полуфинальной серии с ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:73 (24:9, 26:17, 24:24, 25:23) в пользу московского клуба.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 99
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 18, Эртель - 13, Вольхин - 11, Хантер - 11, Захаров - 9, Герасимов - 5, Морган - 2, Карасёв - 2, Торопов - 2, Жбанов, Зубков, Карлтон
ЦСКА: Тримбл - 17, Джекири - 15, Хэнлан - 14, Уэйр - 13, М'Бай - 13, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Ухов - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Руженцев

«Поздравляю ЦСКА с такой игрой. Они были лучше с самого начала. Мы начали очень плохо, после этого было невозможно вернуться – мы начали нервничать, не могли следовать плану. Эта разница, которую ЦСКА добыл в самом начале, оказалась решающей, после этого исход был предрешён. Просто старались продолжать бороться перед своими болельщиками», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующая встреча команд состоится 19 мая в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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