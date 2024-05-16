Паскуаль сделал заявление после разгрома «Зенита» от ЦСКА в 5-м матче 1/2 финала ЕЛ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал разгромное поражение, которое потерпела его команда в пятом матче полуфинальной серии с ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:73 (24:9, 26:17, 24:24, 25:23) в пользу московского клуба.

«Поздравляю ЦСКА с такой игрой. Они были лучше с самого начала. Мы начали очень плохо, после этого было невозможно вернуться – мы начали нервничать, не могли следовать плану. Эта разница, которую ЦСКА добыл в самом начале, оказалась решающей, после этого исход был предрешён. Просто старались продолжать бороться перед своими болельщиками», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Следующая встреча команд состоится 19 мая в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.