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«Зенит» — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» в пятом матче 1/2 финала ЕЛ и повёл в серии

ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» в пятом матче 1/2 финала ЕЛ и повёл в серии
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Завершился пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Зенит» и ЦСКА. Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась в пользу гостей со счётом 99:73 (24:9, 26:17, 24:24, 25:23). Таким образом, подопечные Андреаса Пистиолиса вышли вперёд в серии — 3-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 99
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 18, Эртель - 13, Вольхин - 11, Хантер - 11, Захаров - 9, Герасимов - 5, Морган - 2, Карасёв - 2, Торопов - 2, Жбанов, Зубков, Карлтон
ЦСКА: Тримбл - 17, Джекири - 15, Хэнлан - 14, Уэйр - 13, М'Бай - 13, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Ухов - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Руженцев

Самым результативным в составе победителей стал американский разыгрывающий Мело Тримбл. На его счету 17 очков, четыре подбора и семь результативных передач. У «Зенита» лучшую результативность продемонстрировал американец Трент Фрейзер. В его активе 18 очков, пять подборов и две результативные передачи.

Следующая встреча состоится 19 мая в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени. Полуфинальная серия будет продолжаться до четырёх побед. В другом полуфинале встречаются «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

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