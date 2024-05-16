Александр Секулич рассказал, чего ждёт от «Локо» в пятом матче серии с УНИКСом

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями по отношению к собственной команде в преддверии пятого матча серии полуфинала Единой лиги с УНИКСом. Напомним, игра состоится сегодня, 16 мая, в 19:30 мск. Счёт противостояния — 2-2.

«Основная задача – чётко следовать плану на игру и сохранять концентрацию. В прошлом матче происходили странные вещи, на которые мы не могли повлиять, но в наших силах контролировать то, что мы можем. Что происходит, если этого не делать, было видно по игре команды и по результату, который мы получили в прошлом матче.

Сегодня главная установка – быть сфокусированными и играть эффективнее в каждом эпизоде», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию полуфиналов.