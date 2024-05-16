Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич рассказал, чего ждёт от «Локо» в пятом матче серии с УНИКСом

Александр Секулич рассказал, чего ждёт от «Локо» в пятом матче серии с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями по отношению к собственной команде в преддверии пятого матча серии полуфинала Единой лиги с УНИКСом. Напомним, игра состоится сегодня, 16 мая, в 19:30 мск. Счёт противостояния — 2-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Основная задача – чётко следовать плану на игру и сохранять концентрацию. В прошлом матче происходили странные вещи, на которые мы не могли повлиять, но в наших силах контролировать то, что мы можем. Что происходит, если этого не делать, было видно по игре команды и по результату, который мы получили в прошлом матче.

Сегодня главная установка – быть сфокусированными и играть эффективнее в каждом эпизоде», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию полуфиналов.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Сетка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android