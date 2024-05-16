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Названа команда НБА, готовая пригласить Бронни Джеймса на индивидуальный просмотр

Названа команда НБА, готовая пригласить Бронни Джеймса на индивидуальный просмотр
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Команда НБА «Юта Джаз» готова пригласить Бронни Джеймса, сына форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, на индивидуальный просмотр и может выбрать его под 32-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Об этом информирует Yahoo Sports. Сообщается, что этот шаг «Юта» может сделать в попытке переманить Леброна.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам. В настоящий момент сын Леброна принимает участие в драфт-комбайне НБА. Он проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

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