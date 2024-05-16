Секулич — о поражении от УНИКСа: в следующий раз попрошу команду играть не так грязно

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о поражении, которое потерпела его команда в пятом матче полуфинальной серии с казанским УНИКСом (78:81).

«Поздравляю УНИКС с победой. В следующий раз попрошу свою команду играть не так грязно, потому что хозяева выполнили 32 штрафных, а мы – только 13. Соперники играли жёстче нас, а мы совершили слишком много фолов. Ожидал ли я такой игры от Джалена Рейнольдса? Да. Что могу сказать о концовке? Мы смазали свои броски, а они забили штрафные», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После пятого матча счёт в серии стал 3-2 в пользу УНИКСа. Следующая игра состоится 19 мая. Она пройдёт в Краснодаре и начнётся в 16:30 мск.