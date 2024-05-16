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Секулич — о поражении от УНИКСа: в следующий раз попрошу команду играть не так грязно

Секулич — о поражении от УНИКСа: в следующий раз попрошу команду играть не так грязно
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о поражении, которое потерпела его команда в пятом матче полуфинальной серии с казанским УНИКСом (78:81).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
81 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Рейнольдс - 30, Димитриевич - 22, Лабери - 9, Найт - 7, Воронцевич - 7, Грин - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
Локомотив-Кубань: Андерсон - 20, Барфорд - 15, Емченко - 13, Уайт - 10, Миллер - 10, Ндур - 6, Узинский - 3, Акун-Пёрселл - 1, Щербенев, Темиров, Мартюк, Елатонцев

«Поздравляю УНИКС с победой. В следующий раз попрошу свою команду играть не так грязно, потому что хозяева выполнили 32 штрафных, а мы – только 13. Соперники играли жёстче нас, а мы совершили слишком много фолов. Ожидал ли я такой игры от Джалена Рейнольдса? Да. Что могу сказать о концовке? Мы смазали свои броски, а они забили штрафные», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После пятого матча счёт в серии стал 3-2 в пользу УНИКСа. Следующая игра состоится 19 мая. Она пройдёт в Краснодаре и начнётся в 16:30 мск.

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