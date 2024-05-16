Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пистиолис — о разгроме «Зенита» в 5-м матче 1/2 финала ЕЛ: серия сумасшедшая

Пистиолис — о разгроме «Зенита» в 5-м матче 1/2 финала ЕЛ: серия сумасшедшая
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал уверенную победу команды в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:73 (24:9, 26:17, 24:24, 25:23) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 99
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер - 18, Эртель - 13, Вольхин - 11, Хантер - 11, Захаров - 9, Герасимов - 5, Морган - 2, Карасёв - 2, Торопов - 2, Жбанов, Зубков, Карлтон
ЦСКА: Тримбл - 17, Джекири - 15, Хэнлан - 14, Уэйр - 13, М'Бай - 13, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Ухов - 4, Курбанов - 2, Ганькевич, Руженцев

«Думаю, все согласны, что эта серия получается сумасшедшей. Одной из самых сумасшедших в истории Единой лиги. Разница в счёте от матча к матчу не говорит о разнице между командами. Для нас это была отличная победа, мои игроки выполнили полностью план на игру. Всё зависело от того, сможем ли мы его выполнить. Нужно просто ещё один раз победить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Следующую встречу команды проведут 19 мая. Она состоится в Москве.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Пистиолис: «Зенит» был единственной командой, которая вышла на площадку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android