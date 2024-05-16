Пистиолис — о разгроме «Зенита» в 5-м матче 1/2 финала ЕЛ: серия сумасшедшая

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал уверенную победу команды в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:73 (24:9, 26:17, 24:24, 25:23) в пользу армейцев.

«Думаю, все согласны, что эта серия получается сумасшедшей. Одной из самых сумасшедших в истории Единой лиги. Разница в счёте от матча к матчу не говорит о разнице между командами. Для нас это была отличная победа, мои игроки выполнили полностью план на игру. Всё зависело от того, сможем ли мы его выполнить. Нужно просто ещё один раз победить», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

Следующую встречу команды проведут 19 мая. Она состоится в Москве.