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Экс-игрок НБА поставил под сомнение рекорд Чемберлена, набравшего 100 очков за одну игру

Экс-игрок НБА поставил под сомнение рекорд Чемберлена, набравшего 100 очков за одну игру
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс во время выступления на Fanduel TV поставил под сомнение некоторые статистические достижения прославленного игрока НБА Уилта Чемберлена. В частности, Уильямс выразил неуверенность, что Чемберлен набрал 100 очков, что до сих пор является рекордом лиги. Это событие случилось 2 марта 1962 года во время матча между «Филадельфией Уорриорз», которую представлял Уилт, и «Нью-Йорк Никс». Игра не транслировалась по телевидению.

Уилт Чемберлен поддерживает форму в 50 лет:

Недавно Уильямс высказал мнение о том, что атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс является «новым лицом» Национальной баскетбольной ассоциации.

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