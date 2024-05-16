Экс-игрок НБА поставил под сомнение рекорд Чемберлена, набравшего 100 очков за одну игру

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лу Уильямс во время выступления на Fanduel TV поставил под сомнение некоторые статистические достижения прославленного игрока НБА Уилта Чемберлена. В частности, Уильямс выразил неуверенность, что Чемберлен набрал 100 очков, что до сих пор является рекордом лиги. Это событие случилось 2 марта 1962 года во время матча между «Филадельфией Уорриорз», которую представлял Уилт, и «Нью-Йорк Никс». Игра не транслировалась по телевидению.

Уилт Чемберлен поддерживает форму в 50 лет:

Недавно Уильямс высказал мнение о том, что атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс является «новым лицом» Национальной баскетбольной ассоциации.