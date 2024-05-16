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Перасович высказался о победе УНИКСа в 5-м матче с «Локо» в полуфинале ЕЛ

Перасович высказался о победе УНИКСа в 5-м матче с «Локо» в полуфинале ЕЛ
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий о победе команды в пятой игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20). Благодаря этому успеху УНИКС повёл в серии – 3-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
81 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
УНИКС: Рейнольдс - 30, Димитриевич - 22, Лабери - 9, Найт - 7, Воронцевич - 7, Грин - 4, Беленицкий - 2, Д. Кулагин, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев
Локомотив-Кубань: Андерсон - 20, Барфорд - 15, Емченко - 13, Уайт - 10, Миллер - 10, Ндур - 6, Узинский - 3, Акун-Пёрселл - 1, Щербенев, Темиров, Мартюк, Елатонцев

«Как и все матчи нашей полуфинальной серии, эта игра против «Локомотива-Кубань» получилась очень тяжёлой и эмоциональной. Две равные команды борются за путёвку в финал, поэтому каждый матч проходит с большим количеством физической борьбы и контактов. Это нелегко ни для кого – ни для игроков, ни для судей, ни для нас, тренеров.

Типичная игра плей-офф, как и все остальные. В следующем матче нам нужно быть психологически устойчивыми и не думать о том, что мы ведём в счёте и имеем преимущество домашней площадки. Потому что оно не является определяющим в нашей серии. Решающее значение приобретает то, с каким настроем мы выходим на площадку», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Следующий матч между клубами состоится 19 мая. Встреча пройдёт в Краснодаре. Её начала запланировано на 16:30 мск.

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