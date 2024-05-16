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Эл Хорфорд опередил Леброна Джеймса по одному из статистических показателей в плей-офф

Эл Хорфорд опередил Леброна Джеймса по одному из статистических показателей в плей-офф
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Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд набрал 22 очка (6 из 13 точных трёхочковых), 15 подборов и пять результативных передач в пятом матче серии второго раунда с «Кливленд Кавальерс». Таким образом, бигмен опередил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и стал самым возрастным игроком в истории плей-офф, кто набирал 20 или более очков, 10 или более подборов, пять или более трёхочковых и пять или более ассистов в отдельном матче постсезона.

Выступление Хорфорда помогло «Бостону» переиграть «Кливленд» со счётом 113:98 и пройти в финал Восточной конференции. Следующим соперником «Селтикс» станет команда из противостояния «Индианы Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс».

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