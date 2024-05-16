Дончич: когда фанаты скандируют, что я отстой, меня это только мотивирует

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о нелицеприятных скандированиях болельщиков «Оклахома-Сити Тандер» по ходу очной серии.

«Мне нравится это. Когда фанаты скандируют, что я отстой, меня это только мотивирует», — заявил Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Дончич набрал 31 очко, 10 подборов и 11 результативных передач в пятом матче серии второго раунда с «Оклахома-Сити Тандер». Выступление Дончича помогло «Далласу» победить со счётом 104:92. Таким образом, техасский коллектив вышел вперёд в серии — 3-2.

В первом раунде «Даллас» встречался с «Лос-Анджелес Клипперс», где смог переиграть калифорнийскую команду со счётом 4-2.

Президент «Реала» прилетел в США, чтобы поддержать Дончича