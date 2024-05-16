«Фенербахче» разгромил соперника в первом матче 1/4 финала чемпионата Турции

Состоялся первый матч четвертьфинальной серии чемпионата Турции, в рамках которого встречались «Фенербахче» и «Петким Спор». Игра завершилась разгромной победой «Фенербахче» со счётом 102:72 (28:14, 26:23, 25:15, 23:20).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Найджел Хэйс-Дэвис. На его счету 16 очков, а также семь подборов и четыре результативные передачи. В составе проигравшей команды чаще всего кольцо соперников поражал Кристерс Зорикс. В его активе 14 очков, шесть подборов и две результативные передачи.

Ответная игра состоится 18 мая. Её начало запланировано на 18.00 по московскому времени.

Напомним, «Фенербахче» принимает участие в «Финале четырёх» Евролиги. За право сыграть в решающем матче турецкий клуб поспорит с «Панатинаикосом».