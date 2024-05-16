Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Шашич прибыл на матч «Зенит» — ЦСКА

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич прибыл на матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходит сегодня, 16 мая. Её начало запланировано на 19:30 мск.

В настоящий момент счёт в серии команд ничейный – 2-2. В финал выйдет клуб, который одержит четыре победы. Следующая встреча состоится 19 мая в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени. В другом полуфинале встречаются «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Счёт в их противостоянии также равный – 2-2.

Одновременно с матчем «Зенита» и ЦСКА встречу проводят УНИКС и «Локомотив-Кубань».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

«Чемпионат» проводит лайв-трансляцию обоих пар полуфинальных серий.