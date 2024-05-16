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«Зенит» — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Шашич прибыл на матч «Зенит» — ЦСКА

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Шашич прибыл на матч «Зенит» — ЦСКА
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Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич прибыл на матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Встреча проходит сегодня, 16 мая. Её начало запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
3-я четверть
31 : 59
ЦСКА
Москва
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Эртель, Зубков, Торопов, Карлтон, Хантер
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, М'Бай, Курбанов

В настоящий момент счёт в серии команд ничейный – 2-2. В финал выйдет клуб, который одержит четыре победы. Следующая встреча состоится 19 мая в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени. В другом полуфинале встречаются «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Счёт в их противостоянии также равный – 2-2.

Одновременно с матчем «Зенита» и ЦСКА встречу проводят УНИКС и «Локомотив-Кубань».

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«Чемпионат» проводит лайв-трансляцию обоих пар полуфинальных серий.

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