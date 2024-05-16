Кевин Гарнетт: мы сломали Леброна, вообще его не боялись в «Бостоне»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт вспомнил серию с «Майами Хит» 2012 года. Напомним, «Селтикс» вели со счётом 3-2, после чего «Майами» совершил камбэк и выиграл серию со счётом 4-3.

«В пятой игре мы сломали Леброна. У лиги была определённая цель и видение насчёт «Майами Хит», поэтому мы и проиграли ту серию. Послушайте, нам вообще было наплевать на Леброна, мы его не боялись и не думали, что он сможет нас всех пятерых одолеть», — заявил Гарнетт на подкасте Билла Симмонса.

Леброн неоднократно встречался с «Бостоном» в плей-офф, начиная с выступлений за «Кливленд». В 2012 году ему удалось пройти «Селтикс» и выиграть своё первое чемпионство в карьере. Сразу после того сезона один из участников «Большого трио Бостона» Рэй Аллен перешёл в «Майами».