Лиллард высказался о выступлении сына Леброна на драфт-комбайне НБА

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард высказался о выступлении Бронни Джеймс, сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, во время драфт-комбайна Национальной баскетбольной ассоциации, который проходит в Чикаго с 12 по 19 мая.

«Это просто безумие», — написал Лиллард в социальных сетях, прикрепив фото Бронни во время выполнения трёхочкового броска.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд трёхочковых бросков:

Ранее издание Yahoo Sports называло команду НБА, готовую пригласить Бронни на индивидуальный просмотр.