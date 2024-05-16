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Форвард УНИКСа Исмаэль Бако не сыграет в 5-м матче с «Локомотивом-Кубань» в полуфинале ЕЛ

Форвард УНИКСа Исмаэль Бако не сыграет в 5-м матче с «Локомотивом-Кубань» в полуфинале ЕЛ
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Форвард казанского УНИКСа и один из лидеров команды Исмаэль Бако не поможет команде в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует пресс-служба УНИКСа.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пятый матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В настоящий момент счёт в серии ничейный (2-2). В финал выйдет команда, одержавшая четыре победы. В другой полуфинальной серии встречаются «Зенит» из Санкт-Петербурга» и московский ЦСКА. Счёт в их противостоянии пока также ничейный – 2-2.

Напомним, «Чемпионат» будет проводить лайв-трансляцию обоих пар полуфинальных серий.

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