Форвард УНИКСа Исмаэль Бако не сыграет в 5-м матче с «Локомотивом-Кубань» в полуфинале ЕЛ

Форвард казанского УНИКСа и один из лидеров команды Исмаэль Бако не поможет команде в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует пресс-служба УНИКСа.

Пятый матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня, 16 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. В настоящий момент счёт в серии ничейный (2-2). В финал выйдет команда, одержавшая четыре победы. В другой полуфинальной серии встречаются «Зенит» из Санкт-Петербурга» и московский ЦСКА. Счёт в их противостоянии пока также ничейный – 2-2.

Напомним, «Чемпионат» будет проводить лайв-трансляцию обоих пар полуфинальных серий.