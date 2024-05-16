Трент Фрейзер высказался перед пятым матчем серии с ЦСКА

Защитник «Зенита» Трент Фрейзер поделился своими соображениями перед пятой игрой полуфинальной серии Единой лиги с ЦСКА. Напомним, матч состоится сегодня, 16 мая, в 19:30 мск.

«Можно ли назвать эту серию аттракционом? Это плей-офф, серия из пяти или семи матчей, это не так важно. Сейчас команде нужно выиграть четыре раза. Не знаю, аттракцион это или нет, но мы должны каждый день ментально готовиться к следующей игре, особенно в такой серии, как эта.

Важно ли начать матч решительно и жёстко? Конечно. Я думаю, что первый удар, кто бы его ни нанёс, даёт этот импульс, эту энергию. Очень важно знать, что у нас есть этот запас энергии, что мы можем быть агрессивными, использовать фолы в том числе.

Будет очень тяжело. Мы знаем, ЦСКА приедет сюда, чтобы бороться все четыре четверти. Они будут готовы к этому. Так что нам нужно быть сильными, готовыми ментально и физически, иметь силы и энергию на все четыре четверти», — приводит слова Фрейзера пресс-служба Единой лиги.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию полуфиналов.