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Воронцевич: не стоит недооценивать «Локомотив», это серьёзный соперник

Воронцевич: не стоит недооценивать «Локомотив», это серьёзный соперник
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Игрок УНИКСа Андрей Воронцевич высказался перед грядущим пятым матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Напомним, игра состоится сегодня, 16 мая, начало в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив‑Кубань» — сильный соперник и доказывает это на протяжении многих лет. Так что не стоит сбрасывать его со счетов, а нам нужно верить лишь в свои силы. Накал возрастает, тем интереснее. Усталость накапливается, нужно находить в себе силу и мотивацию», — сказал Воронцевич.

Воронцевич присоединился к УНИКСу, с которым выигрывал титул в прошлом сезоне, прямо перед плей-офф. Андрей проводил регулярный сезон в составе «Пари Нижний Новгород», но не смог помочь команде пройти в плей-офф. Нижегородцам не удалось квалифицироваться в плей-ин.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию полуфиналов.

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