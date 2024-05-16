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Кендрик Перкинс: Никола Йокич — самый техничный центровой в истории

Кендрик Перкинс: Никола Йокич — самый техничный центровой в истории
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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Его минувшая игра с «Миннесотой» — это было заявлением даже не в сторону команд НБА, а в сторону легенд баскетбола. Своей игрой он объявил, что идёт за их местами в списке величайших игроков. Он уже не так далёк от Хакима Оладжьювона и Шакила О`Нила.

Никола Йокич — самый техничный центровой в истории. Учитывая его три награды MVP, если он выиграет ещё один титул в нынешнем сезоне — он поднимется в топ-10 лучших баскетболистов в истории», — заявил Перкинс на телеканале ESPN.

В пятом матче серии с «Тимбервулвз» Йокич набрал 40 очков и 13 ассистов. Его выступление позволило «Денверу» выйти вперёд в серии (3-2).

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