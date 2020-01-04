В «Филадельфии» раскол. Эмбиид публично раскритиковал Симмонса

«Хьюстон Рокетс» без особых проблем обыграл «Филадельфию Сиксерс» (118:108) в матче регулярного чемпионата НБА.



Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в активе которого трипл-дабл из 44 очков, 11 подборов и 11 передач. Дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов оформил Клинт Капела, на счету Расселла Уэстбрука 20 очков. В составе «Филадельфии» трипл-даблом из 29 очков, 13 подборов и 11 передач отметился Бен Симмонс. Тобиас Харрис набрал 24 очка, на счету Джоэла Эмбиида дабл-дабл из 20 очков, 12 подборов.

Харден реализовал 6 из 12 трёхочковых бросков, что позволило ему стать восьмым игроком в истории НБА с 2200+ дальних попаданий за карьеру. Харден может подняться в топ-5 уже в этом сезоне, обойдя завершивших карьеру Джамала Кроуфорда (2220) и Джейсона Терри (2282), а также проводящего последний сезон в НБА и мало играющего в «Атланте» Винса Картера (2250).



Кроме того, Джеймс оформил 14-й в карьере трипл-дабл с результативностью 40+ очков и вышел на второе место в истории по этому показателю. Харден обогнал своего одноклубника Уэстбрука и отстаёт только от легендарного Оскара Роберстона, который оформил 24 подобных трипл-дабла.

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Уэстбрук в этот день тоже не остался без выдающегося достижения. Расс стал третьим игроком в истории лиги, набравшим 19 тыс. очков, совершившим 6 тыс. подборов и отдавшим 7 тыс. результативных передач. Ранее подобное удавалось только Оскару Робертсону и Леброну Джеймсу.

В целом победа «Хьюстона» получилась дежурной и простой. Харден и Уэстбрук отметились индивидуальными достижениями. «Рокетс» выиграли первую половину «+7», а после перерыва ни разу не уступали в счёте, встретив финальную сирену с преимуществом «+10». Команда Майка Д’Антони немного упрочила позиции в напряженной гонке за второе место в Западной конференции с «Клипперс», «Денвером», «Ютой» и «Далласом».

Ситуация «Филадельфии» куда менее радужная. «Сиксерс» (23-14) расположились на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Бретта Брауна даже близко не составляет конкуренцию «Милуоки Бакс» (31-5) в борьбе за первое место, хотя перед стартом сезона «Сиксерс» рассматривались почти как ровня команде Янниса Адетокунбо. «Филадельфия» заметно отстала и от «Бостон Селтикс» (24-8) и «Майами Хит» (25-10). Пока «Сиксерс» выглядят андердогом даже в гонке за четвертое место с «Торонто» (23-12) и «Индианой» (22-13).

Франчайз-игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид намекнул, что причиной проблем стартовой пятерки команды в нападении является его звёздный одноклубник Бен Симмонс.

«Каждому из нас нужно посмотреть на себя и понять, что он может сделать. Мы должны помогать друг другу, даже если для этого кому-то придется выйти из своей зоны комфорта. Это означает, что, если у тебя есть пространство для броска, ты должен бросать по кольцу. Нужно, чтобы все это наконец-то осознали. Тогда у нас всё будет в порядке», – приводит слова Эмбиида Philly Sports.

Очевидно, что центровой говорил о Симмонсе, который упорно отказывается бросать по кольцу с дальней и средней дистанции даже когда находится в абсолютно свободной позиции. Да, Симмонс отметился парочкой во многом случайных трёхочковых в нынешнем сезоне, но этого явно недостаточно в эпоху, когда баскетбол НБА практически полностью основан на атаках из-за дуги.

Активно бросать трёхочковые начали даже центровые, а игроки на позиции 1-3 номеров просто обязаны это делать. Симмонс обладает выдающимся атлетизмом и видением площадки, так что отчасти способен перекрыть отсутствие эффективности на периметре. Тем не менее, австралиец — слабое звено стартового состава «Филадельфии». Соперники знают, что можно вообще не беспокоиться, когда Бен находится за пределами краски.

В матче против «Хьюстона» Симмонс продолжил гнуть свою линию. Он ни разу не атаковал из-за дуги. Бен оформил 25-й трипл-дабл в карьере. Он занимает второе место в истории франшизы «Сиксерс» по количеству трипл-даблов. Но какой от этого толк, если команда проигрывает?

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В стартовом составе «Филадельфии» катастрофически не хватает снайперов. Джош Ричардсон (35,5%) лучше всего атакует из-за дуги, далее идут Эл Хорфорд (34,1%), Тобиас Харрис и Джоэл Эмбиид (оба по 33,9%).

Резервисты Фуркан Коркмаз, Трэй Берк, Рауль Нето, Матисс Тибулл могут бросать, но это обычные ролевики, из которых только Коркмаз проводит на площадке более 20 минут в среднем за матч. «Сиксерс» нужны сильные шутеры вроде ушедшего в межсезонье в «Нью-Орлеан» Джей Джей Редика, чтобы перекрывать бесполезность Симмонса на периметре. Или же Симмонс сам должен начать бросать трёхочковые. Задатки снайпера у него есть. Он неоднократно это показывал на тренировках и в двусторонних матчах.

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