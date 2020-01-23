«Он не умеет играть в баскетбол». Зайону хватило 3 минуты, чтобы посрамить скептиков

Первые 3 четверти фанаты в Сети потешались над первым номером драфта НБА. 17 очков Уильямсона в четвёртой отправили их «переобуваться».

Случилось одно из самых долгожданных событий сезона НБА. Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон наконец-то дебютировал в лиге. Первый номер драфта-2019 в матче регулярного чемпионата против «Сан-Антонио Спёрс» (117:121) набрал 22 очка (8/11 с игры, 4/4 из-за дуги, 2/4 штрафных), 7 подборов и 3 передачи за 18 минут на площадке.

Дебют Зайона прошёл в условиях огромной шумихи. До матча в Сеть запустили специальный хештег #ZionDay. Атмосфера была словно в НБА приходит «игрок поколения» уровня Леброна Джеймса.

Любое действие Зайона рассматривалось под микроскопом. 19-летний Уильямсон очень долго восстанавливался после травмы колена. Запредельный уровень внимания и давления может выбить из колеи даже самого опытного игрока. Очевидно, что Зайон просто перегорел в начале матча с «Сан-Антонио». Молодой парень вышел в старте. Первые полезные действия он совершил в конце первой четверти, отдав эффектную результативную передачу на Брэндона Ингрэма. Первые очки за карьеру в НБА Уильямсон набрал на старте второй двенадцатиминутки.

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Проблема в том, что вплоть до четвертой четверти Зайон, мягко говоря, не впечатлял. Он набрал 5 очков и совершил 5 потерь. В защите его словно вообще не было. Уильямсон — единственный из 10 игроков «Пеликанс», который не оспорил ни одного броска соперника за первую половину.

Естественно, в адрес Зайона в огромном количестве посыпались насмешки.

Манеру движения Уильямсона сравнивали с пингвином.

В его адрес звучал откровенным сарказм: «Поздравляем Зайона Уильямсона с тем, что он опередил Джорджа Брауна в списке скореров НБА. Браун набрал одно очко за карьеру в «Миннеаполис Лейкерс» в 1957 году».

Появилось достаточно много мемов с журналистом ESPN Стивеном Эй Смитом, который известен своей яркой манерой критиковать всё вокруг.

«Он не умеет играть в баскетбол», — вывод, который наверняка сделало большинство зрителей во время наблюдения за игрой Зайона. Пока не наступила четвёртая двенадцатиминутка.

И тут уже Уильямсон доказал, что предположение о его особенности имеет основание. Зайон наконец-то избавился от сковывающего его давления. 17 командных очков подряд на счету новобранца — он один переигрывал весь «Сан-Антонио». Сверхрезультативным отрезком длиной в три с небольшим минуты Зайон перечеркнул весь негатив, который лился в его адрес с начала матча.

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Пользователи «Твиттера» сменили гнев на восторг. «Зайон забил больше трёхочковых за четверть, чем Бен Симмонс за всю свою карьеру», — одна из самых красноречивых характеристик игры Уильямсона.

Конечно же, игра Зайона не могла не оставить свой след в книге рекордов. Уильямсон реализовал 4 трёхочковых за 2,34 минуты четвёртой четверти. Он никогда не забивал больше трёх трёхочковых за карьеру в «Дьюке». 17 очков Зайона в последней двенадцатиминутке — повторение рекорда результативности игрока-дебютанта в одном игровом отрезке за последние 20 лет.

Уильямсон — первый игрок в истории НБА, реализовавший 4 из 4 трехочковых в дебютной игре. 22 очка — повторение рекорда франшизы «Пеликанс» по результативности в первом матче в форме команды. Ранее единоличным рекордсменом был Энтони Дэвис, наследником которого является Уильямсон в качестве главного лица «Нью-Орлеана».

Зайон Уильямсон в этом сезоне (после одной проведённой игры):



— 43,9 очка с расчётом на 36 минут (первое место в лиге);

— 100% реализации трёхочковых (первое место в лиге среди игроков, совершивших минимум 3 попытки). — 43,9 очка с расчётом на 36 минут (первое место в лиге);— 100% реализации трёхочковых (первое место в лиге среди игроков, совершивших минимум 3 попытки).

«Нью-Орлеан» проиграл, но дебют Зайона однозначно удался. Наконец-то зрители увидели в деле этого парня. Главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри сдержал обещание и не перегружал Уильямсона. Но даже за 18 минут на площадке Зайон успел объяснить, почему многие называют его особенным игроком. Конечно, по одной дебютной игре какие-то далеко идущие выводы делать преждевременно. Однако стоит напомнить, что в 4 предсезонных матчах НБА здоровый Зайон в среднем набирал 23,3 очка, 6,5 подбора, 2.3 передачи, 1,5 перехвата при точности 71,4% с игры за 27,3 минуты. Есть все основания рассчитывать на нечто подобное и в регулярном чемпионате.