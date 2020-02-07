Песок, море, улыбки и баскетбол. Даша прекрасна и на паркете, и за его пределами

Дарье Колосовской весной будет 24 года, она давно играет на высоком профессиональном уровне, но нынешний сезон для неё стал первым, который она начала не в составе «Спарты энд К».
Колосовская приехала в Видное из далёкого Братска, где и начала заниматься баскетболом. Первый тренер Даши — её бабушка Светлана Колосовская.
Кажется, баскетболистка «Енисея» собрала все награды юниорских турниров не только в нашей стране, но и на европейской и мировой аренах, откуда наши сборные и клубы почти никогда не возвращались без медалей.
Во всех командах Даша была лидером и даже на взрослом уровне желание быть лучшей никуда не пропало. Однако результаты команды, напрямую связанные с не самыми великими возможностями, не позволяли Колосовской попробовать свои силы в Евролиге.
Она прирождённый снайпер. С самого детства спортсменка привыкла набирать много очков, у неё шикарный бросок и удивительное чувство кольца.
«Енисей», где теперь играет Колосовская, пока занимает место на строчку ниже «Спарты энд К» — это, наверняка, принципиально для амбициозной баскетболистки.
В Еврокубке красноярский клуб уже закончил борьбу за трофей, проиграв «Валенсии» в топ-16 по сумме матчей (первый дома выиграли с разницей в 5 очков, а в Испании проиграли — 15).
Когда-то ей пророчили большое будущее в национальной сборной. Темпы игрового роста Даши (надеемся, временно) приостановились, а сама спортсменка больше фокусируется на подыгрыше и выполнении тренерской установки.
«Инстаграм» баскетболистки «Енисея», как поёт певица Шакира: «Только моё место, только моя территория». На каждом фото только Даша, иногда с подругами по сборной и команде. Кажется, когда-то там было что-то из личной жизни, но за последнее время эти посты были удалены.
Хотя и без того инстаграму Колосовской могут позавидовать многие. Постоянные путешествия, песок, море, купальники, улыбки и баскетбол. Форвард «Енисея» и сборной России только в поисках серьёзных отношений, а пока занимается воспитанием очаровательного пса, которому уделяет большое внимание. По крайне мере фото с ним Даша выкладывает регулярно.
Колосовская когда-то мечтала сыграть на Олимпиаде, но, к сожалению, женская сборная даже не попала в квалификационный отбор. Поэтому не видать нам наших красавиц в Токио, а мечта Даши отложится ещё на четыре года.
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