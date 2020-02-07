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«Химки» — «Црвена Звезда» — 78:73, 7 февраля 2020 года, обзор матча Евролиги

«Химки» — «Црвена Звезда» — 78:73, 7 февраля 2020
Марат Арасланов
Шведское королевство. Швед и Йеребко подавляют «Црвену Звезду»
Алексей Швед и Йонас Йеребко на двоих набирают 41 очко, а «Химки» добиваются важной победы в Евролиге.
Баскетбол / Евролига 0

Удивительно, но «Црвена Звезда» приехала в Мытищи на матч Евролиги против «Химок», находясь на две позиции выше в турнирной таблице. Сербский клуб начал сезон провально, проигрывая всем подряд и закономерно расположившись на дне таблицы. Казалось, что так белградцы и «поплывут» до самой весны. Но не тут-то было.

Менеджмент красно-белых внёс изменения в тренерский штаб (команду возглавил Душан Шакота), а также усилился «ненужными» игроками «Олимпиакоса» и «Фенербахче»: Кевином Пантером и Владимиром Штимацом. Это дало мгновенный результат.

«Химки» же преследует какая-то чёрная полоса из огромного количества травм. На матч против «Звезды» в лазарете находились: Энтони Гилл, Крис Крамер, Джереми Эванс, Дайрис Бертанс и Сергей Карасёв. Последний неудачно приземлился в предыдущей встрече с «Маккаби»: врачи боялись, что россиянин сломал руку, но перед игрой Сергей заверил — снимки и углублённое обследование перелома не выявили.

Первая четверть началась с нескольких уверенных атак гостей. Жёлто-синие как-то заметно тяжелее въезжали в игру, зато, когда согрелись и побежали, парням Шакоты пришлось очень непросто.

Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
07 февраля 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
78 : 72
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Химки: Швед - 22, Йеребко - 19, Букер - 13, Вяльцев - 6, Тимма - 6, Зайцев - 5, Йович - 4, Моня - 3, Барашков, Десятников, Крамер
Црвена Звезда: Пантер - 20, Штимац - 10, Добрич - 9, Лазич - 7, Браун - 6, Гист - 6, Давидовац - 5, Симанич - 3, Охо - 2, Перпероглу - 2, Ягодич-Куриджа - 2, Faye, Дженкинс

Куртинайтис в стартовой пятёрке выпустил опытных россиян Сергея Моню и Вячеслава Зайцева. Первый очень помогал в построении командной защиты, второй совершенно не стеснялся прессовать лидера гостей Лоренцо Брауна. Через несколько минут к ним присоединился Егор Вяльцев, отметившийся вскоре дальним попаданием на последних секундах владения.

Алексей Швед напомнил собравшимся о себе традиционным способом — точной трёхой с сопротивлением. Алексей видел, что партнёры «в огне» и с удовольствием снабжал тех результативными передачами. Только за первые 10 минут у него набралось 4 ассиста, а Йеребко и Букер на двоих набрали 12 из 28 командных очков. Двузначное преимущество химчан в счёте стало для них приятным бонусом перед первым перерывом.

Вторая четверть целиком прошла под диктовку «Химок». Нападение работало образцово и (что тоже важно) разнообразно. Не вышли «в поле» за Букером — получите дальний. Забыли Моню — аналогичный результат. Ну а забывать Йеребко в его любимом углу вообще очень самонадеянно.

В результате подмосковный клуб уходил на большой перерыв не только с разницей в «+12», но и отличным показателем командной работы: все, кто выходил на паркет, отметились набранными очками. Причём меньше остальных на паркете провёл Стефан Йович — 7 минут.

Третья десятиминутка прошла в персональной борьбе Яниса Тиммы и Бранко Лазича. Причём настоящей борьбы, почти греко-римской. В какой-то момент перепалки и тычки почти перешли в открытый конфликт, но Куртинайтис успел посадить латыша на скамейку. Правда, тот секундами ранее получил неспортивный, но это лучше, чем последствия назревавшей драки.

Нервозность хозяев сыграла на руку гостям и те очень быстро сократили разницу с 15 до 10 очков. Становилось тревожно. И тут на помощь команде пришёл он — подмосковный Супермен. Даже не один, а с помощником. Швед (тот что Алексей) и швед (тот, что Йонас Йеребко) быстро отодвинули границу отрыва до первоначальных 15 баллов.

К сожалению, жёлто-синие приучили всех к своим спадам, которые порой случаются без видимых причин. Разница в 10-12 очков не выглядела гарантией победы, а потому литовский коуч держал на паркете Шведа, Жеребко, Тимму и Букера до конца. До победного конца, что важно. «Химки» одерживают важнейшую победу и продолжают борьбу за плей-офф Евролиги.

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