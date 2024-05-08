«Бостон» разгромил «Кливленд» в первом матче серии плей-офф НБА, у Тейтума – дабл-дабл

Завершился первый матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 120:95.

Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, на счету которого 32 очка. Его партнёр по команде форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. Лучшей результативностью в «Кливленде» отметился защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 33 очка. Дабл-даблом отметился и форвард гостей Эван Мобли: 17 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии с «Кавальерс» (1-0). Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Кливленд» занял четвёртое место.