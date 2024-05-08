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Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс 120:95, как сыграли, победил Бостон, результат матча плей-офф НБА 8 мая

«Бостон» разгромил «Кливленд» в первом матче серии плей-офф НБА, у Тейтума – дабл-дабл
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Завершился первый матч серии второго раунда плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 120:95.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
08 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
120 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 32, Уайт - 25, Тейтум - 18, Притчард - 16, Холидэй - 14, Хорфорд - 7, Корнет - 4, Тиллман - 2, Кета - 2, Бриссетт, Уолш, Хозер, Спрингер, Михайлюк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 33, Мобли - 17, Гарлэнд - 14, Окоро - 11, Страс - 5, ЛеВерт - 4, Томпсон - 4, Ньянг - 4, Моррис - 3, Меррилл, Джонс

Самым результативным в составе «Бостона» стал лёгкий форвард Джейлен Браун, на счету которого 32 очка. Его партнёр по команде форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов. Лучшей результативностью в «Кливленде» отметился защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 33 очка. Дабл-даблом отметился и форвард гостей Эван Мобли: 17 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии с «Кавальерс» (1-0). Напомним, «Бостон» выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции. «Кливленд» занял четвёртое место.

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