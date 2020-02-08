Фаны «Спартака» против ежей, чирлидерши против гравитации. Фото: «Химки» — «Црвена Звезда»
В Мытищах «Химки» одолели «Црвену Звезду». Лучшие кадры с этого яркого матча.
В Мытищах завершился матч 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Црвену Звезду».
Хозяева уверенно начали встречу и уже после первой десятиминутки вели с разницей в 10 очков — 28:18. К большому перерыву преимущество подопечных Куртинайтиса составляло уже 12 очков — 48:36.
В третьем игровом отрезке «Химки» сохраняли преимущество, но в заключительные десять минут матча позволили гостям сократить отставание. Тем не менее это не помешало российской команде одержать победу — 78:72.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 22 очка и совершивший 9 передач. 19 баллов — на счету Йонаса Жеребко. У «Црвены Звезды» 20 баллов — на счету Кевина Пантера.
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