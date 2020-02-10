Янг обставляет рекорды легенд НБА. Досталось и Джордану

«Атланта Хоукс» в напряжённом поединке вырвал победу в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорк Никс» (140:135 2 ОТ). В составе победителей 48 очков и 13 передач на счету Трэя Янга, в активе Джона Коллинза дабл-дабл из 32 очков и 16 подборов. У «Никс» дабл-дабл из 35 очков и 18 подборов оформил Джулиус Рэндл.

Отдельно следует отметить лидера «Хоукс» Трэя Янга, у которого есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. По итогам матча против «Никс» Янг стал первым игроком в истории НБА, который выдал 20 игр со статистикой 30-10 до исполнения 22 лет. Янг также проводит третью игру с линейкой 45-10, что является новым рекордом лиги для исполнителей, которым не исполнилось 22 года. Ранее Янг и Майкл Джордан разделяли это достижение между собой (по 2 игры), но Трэй теперь единолично вырвался вперёд.



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Кроме того, Янг — третий игрок моложе 22 лет, который выдал 10 игр за сезон с результативностью 40+ очков. Он присоединился к Леброну Джеймсу и Кевину Дюранту. Янг превзошёл Клэя Томпсона и вышел на четвёртое место в истории по количеству трёхочковых попаданий (323) за первые два сезона в лиге. Бадди Хилда (324) лидер «Атланты» обойдёт в ближайшем матче. Донована Митчелла (375) и Дэмиана Лилларда (405) Трэй до конца сезона также может обогнать и выйти на первое место. «Хоукс» осталось провести 28 матчей в регулярном чемпионате, в то время как Янг реализует 3,4 трёхочкового в среднем за игру. То есть Трэй в своём ритме может реализовать около 100 дальних бросков до конца сезона, если только не помешают травмы.



Список других значимых достижений Янга в историческом контексте в целом без привязки к 22-летнему возрасту:



— Янг сравнялся с Уилтом Чемберленом и Стефоном Марбери, с которыми делит 15-е место в истории по количеству матчей 35-10 (13)*;



— Янг сравнялся с Гэйлом Гудричем, Питом Маравичем, Айзеей Томасом и Ларри Бёрдом, с которыми делит 11-е место по количеству матчей 40-10 (6);



— Янг сравнялся с Ларри Бёрдом, Алленом Айверсоном, Дуэйном Уэйдом и Дэмианом Лиллардом, с которыми делит 7-е место по количеству матчей 45-10 (3);



— Янг стал 21-м игроком в истории НБА, набравшим 45+ очков при точности с игры не менее 45%. Подобное делали только один раз в 1980-х годах (Майкл Джордан) и один раз в 1990-х (Майкл Адамс), но уже 4 раза в этом сезоне (дважды Джеймс Харден, по одному разу Брэдли Бил и Янг).

* Таковых у них набралось по 13

До конца карьеры Трэй однозначно превзойдёт достижения упомянутых легенд, с которыми он уже делит равенство в 21-летнем возрасте.



Трэй Янг проводит выдающий второй сезон в лиге, набирая в среднем 29,3 очка и 9,0 передачи. Этих цифр достаточно, чтобы заработать место в стартовом составе на предстоящем Матче звёзд НБА в Чикаго, где Янг будет выступать в составе команды Янниса Адетокумбо. Трэя часто сравнивают c Лукой Дончичем из «Далласа». Этих молодых талантов обменяли друг на друга в день драфта-2018. Оба постоянно устанавливают различные рекорды и достижения. Тем не менее Янг и Дончич отличаются. Всё-таки достижения Трэя сделаны с явным акцентом на плеймейкинг, в то время как Лука пользуется своими габаритами, собирает много подборов и активно штампует трипл-даблы.

Янга также часто сравнивают со Стефеном Карри. Трёхочковый бросок из логотипа в центре площадки во время контратаки или решающее дальнее попадание в овертайме в матче с «Никс» тому доказательство. Янг, как и звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз», умеет набирать очки с любой точки площадки и без проблем бросит со сверхдальнего расстояния или в напряжённый момент клатча.



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Пока «Атланта» не особо извлекает выгоду из потрясающей статистики Янга. «Хоукс» в настоящее время занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом 15-39. Однако постепенно перестройка в «Атланте» приобретает черты чего-то вразумительного. Перед дедлайном «Атланта» выменяла из «Хьюстон Рокетс» центрового Клинта Капелу. Это почти идеальный напарник для Янга.



«Мы определённо можем сделать что-то волшебное вместе», — заявил Капела после перехода в «Хоукс».



В «Хьюстоне» Клинт зарекомендовал себя почти идеальным партнёром по розыгрышу пик-н-роллов и аллей-упов с Джеймсом Харденом. Янг — ещё более ярко выраженный плеймейкер, чем Харден, так что Капела должен явно выиграть от переезда в Джорджию. Клинт формирует многообещающую связку в передней линии с Джоном Коллинзом, В составе «Хоукс» также есть перспективные лотерейные проспекты драфта-2019 Деандре Хантер и Кэм Реддиш, плюс команда будут выбирать под высоким пиком в лотерее на драфте-2020. Платёжная ведомость клуба не забита плохими контрактами, что позволяет усилиться через обмен или рынок свободных агентов.



Уже в следующем сезоне «Атланта» вполне может стать серьёзной угрозой в плей-офф. Во главе всего этого процесса будет стоять Трэй Янг.