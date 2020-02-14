Матч звёзд НБА 2020 — в память о Брайанте. Рассказываем, как это будет

Уже в субботу утром по московскому времени стартует Звёздный уик-энд НБА в Чикаго. Программу откроет Матч восходящих звёзд НБА. Затем зрители увидят конкурсы мастерства, данков и трёхочковых бросков. Изюминкой всего уик-энда станет Матч звёзд, в котором сразятся команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо.

Матч восходящих звёзд НБА

Дата: суббота, 15 февраля. Время: 5:00 мск

Место: «Юнайтед Центр» — Чикаго, штат Иллинойс



Формат: НБА выбирает лучших игроков, которые выступают в лиге первый или второй год. Эти игроки разделены на две команды — сборную США и сборную мира. В каждой команде по 10 игроков: четыре представителя задней линии, четыре — передней и два уайлд-кард. В изначальной версии составов из-за травм произошло два изменения. В сборной США Тайлера Хирро («Майами») заменил Коллин Секстон («Кливленд»), а в сборной мира вместо ДеАндре Эйтона («Финикс») сыграет Николо Мелли («Нью-Орлеан»).

Состав сборной мира: Лука Дончич («Даллас»), Святослав Михайлюк («Детройт»), Никейл Александер-Уокер, Николо Мелли (оба «Нью-Орлеан»), Брэндон Кларк («Мемфис»), Шэй Жильжо-Александер («Оклахома-Сити»), Джош Окоги («Миннесота»), Ар Джей Барретт («Нью-Йорк»), Руи Хачимура («Вашингтон»), Мориц Вагнер («Вашингтон»).



Состав сборной США: Коллин Секстон («Кливленд»), Эрик Паскалл («Голден Стэйт»), Майлз Бриджес («Шарлотт»), Джарен Джексон-младший («Мемфис»), Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»), Уэнделл Картер («Чикаго»), Джа Морант («Мемфис»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Девонте Грэм («Шарлотт»), Кендрик Нанн («Майами»), Трэй Янг («Атланта»).

Эта игра примечательна противостоянием Дончича и Янга, которых продолжают сравнивать с момента обмена друг на друга во время драфта-2018. Зайон Уильямсон также приковывает к себе повышенное внимание. Хотя не факт, что он проведёт на паркете много времени. Уильямсон только сегодня отыграл в регулярном чемпионате НБА против «Оклахомы», установив новый рекорд результативности в карьере (32 очка). MVP этой встречи почти наверняка станут Дончич или Янг, смотря какая команда выиграет. Отдать кому-то слишком явное предпочтение сложно. По именам сборная США выглядит чуть предпочтительнее, но Дончич, Барретт, Жильжо-Александер — сильный костяк лидеров, способных дать отпор Янгу, Уильямсону и Моранту.

Конкурс мастерства

Дата: воскресенье, 16 февраля. Время: 4:00 мск

Место: «Юнайтед Центр» — Чикаго, штат Иллинойс



8 участников выявят сильнейшего в соревновании по скорости обращения с мячом, точности броска и передач.

Участники: Патрик Беверли («Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Джейсон Тэйтум («Бостон»), Бэм Адебайо («Майами»), Спенсер Динуидди («Бруклин»), Паскаль Сиакам («Торонто»), Шэй Жильжо-Александер («Оклахома-Сити»).

Изначально в конкурсе должен был принять участие защитник «Детройта» Деррик Роуз, но он получил травму, и его заменил Жильжо-Алекандер. Тэйтум является действующим чемпионом конкурса, Динуидди становился победителем в 2018 году.

Конкурс трёхочковых

Дата: воскресенье, 16 февраля. Время: сразу после конкурса мастерства



В этом году НБА изменила формат конкурса трёхочковых, добавив два более дальних броска. Новые точки броска будут расположены в двух метрах от трёхочковой линии. Стоимость каждого попадания составит 3 очка. На исполнение 27 бросков участникам теперь будет даваться 70 секунд, а не 60.

Участники: Девонте Грэм («Шарлотт»), Зак Лавин («Чикаго»), Данкан Робинсон («Майами»), Трэй Янг («Атланта»), Бадди Хилд («Сакраменто»), Давис Бертанс («Бруклин»), Джо Харрис («Бруклин»), Девин Букер («Финикс»).

Букер в последний момент заменил травмированного Дэмьена Лилларда («Портленд»). Харрис будет защищать звание лучшего снайпера в качестве действующего чемпиона. К сожалению, элитные шутеры НБА Стефен Карри и Клэй Томпсон («Голден Стэйт») в этом году в конкурсе трёхочковых не примут участия из-за травм.

Конкурс данков

Дата: воскресенье, 16 февраля. Время: сразу после конкурса трёхочковых



Четыре данкера принимают участие в конкурсе. Судьи оставят оценки за каждый данк на основании навыков, атлетизма и творческого подхода. Два лучших данкера первого раунда определят сильнейшего в финале.

Участники: Дуайт Ховард («Лейкерс»), Деррик Джонс-младший («Майами»), Аарон Гордон («Орландо»), Пэт Конноттон («Милуоки»).

Зак Лавин отказался принимать приглашение на конкурс данков, хотя его соперничество с Аароном Гордоном могло бы стать главной изюминкой контеста. Конноттон выглядит несколько чужеродным в этой компании. Возможно, впрочем, что он удивит всех и докажет, что «белые умеют прыгать». Возвращение Ховарда — знаковый момент. Супермен выигрывал конкурс в 2008 году, а годом позже принял в нём участие в последний раз. Дуайт возвращается через 11 лет. К сожалению, Ховард не сможет рассчитывать на помощь трагически скончавшегося в авиакатастрофе Коби Брайанта, которого хотел задействовать при исполнении данков.

Дата: понедельник, 17 февраля. Время: 4:00 мск

Место: «Юнайтед Центр» — Чикаго, Иллинойс



Формат: лига объявила о существенных изменениях в формате игры в честь Коби Брайанта.



Первые три четверти матча начнутся со счёта 0:0 и будут длиться по 12 минут, команды сразятся за победу в каждой из них. Перед началом заключительной четверти будет исключён отсчёт времени и установлена окончательная отметка, которая определит победителя.

Финальная отметка будет сформирована путём сложения всех набранных за три четверти очков каждой из команд и прибавлением 24 очков к результату лидирующей команды — в честь игрового номера Брайанта. Например, если одна из команд будет вести после трёх четвертей со счетом 100:95, победит та, которая первой наберёт 124 очка. Отсчёт времени при этом вестись не будет.



Победители первой, второй и третьей четвертей получат по $ 100 тыс., которые пожертвуют на благотворительность. Команда—победитель матча получит ещё $ 200 тыс. на благотворительность, в результате чего общая сумма пожертвования составит $ 500 тыс.



Капитаны команд Леброн Джеймс («Лейкерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки») на драфте 6 февраля выбрали составы своих команд.

Команда Леброна



Пик 1 — Энтони Дэвис («Лейкерс»)

Пик 3 — Кавай Ленард («Клипперс»)

Пик 5 — Лука Дончич («Даллас»)

Пик 7 — Джеймс Харден («Хьюстон»)

Пик 10 — Дэмьен Лиллард («Портленд»), из-за травмы заменен на Девина Букера («Финикса»)

Пик 12 — Бен Симмонс («Филадельфия»)

Пик 14 — Никола Йокич («Денвер»)

Пик 16 — Джейсон Тэйтум («Бостон»)

Пик 18 — Крис Пол («Оклахома-Сити»)

Пик 20 — Расселл Уэстбрук («Хьюстон»)

Пик 22 — Домантас Сабонис («Индиана»)



Команда Янниса



Пик 2 — Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

Пик 4 — Паскаль Сиакам («Торонто»)

Пик 6 — Кемба Уокер («Бостон»)

Пик 8 — Трэй Янг («Атланта»)

Пик 9 — Крис Миддлтон («Милуоки»)

Пик 11 — Бэм Адебайо («Майами»)

Пик 13 — Руди Гобер («Юта»)

Пик 15 — Джимми Батлер («Майами»)

Пик 17 — Кайл Лоури («Торонто»)

Пик 19 — Брэндон Ингрэм («Пеликанс»)

Пик 21 — Донован Митчелл («Юта»).

Сразу бросается в глаза, что команда Леброна Джеймса выглядит на порядок сильнее по именам, чем команда Янниса. Леброн руководствовался логикой выбора сильнейших из доступных игроков, в то время как Яннис, вероятно, выбирал себе команду исходя из личного отношения к тому или иному исполнителю. Конечно, букмекеры сразу же назвали фаворитом команду Леброна — коэффициент большинства контор примерно составляет 1,45. Хотя это не плей-офф НБА. В полутоварищеском Матче звёзд может выиграть любой соперник.