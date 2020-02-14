Матч звёзд НБА 2020 — в память о Брайанте. Рассказываем, как это будет

Уже в субботу утром по московскому времени стартует Звёздный уик-энд НБА в Чикаго. Программу откроет Матч восходящих звёзд НБА. Затем зрители увидят конкурсы мастерства, данков и трёхочковых бросков. Изюминкой всего уик-энда станет Матч звёзд, в котором сразятся команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо.
Матч восходящих звёзд НБА
Дата: суббота, 15 февраля. Время: 5:00 мск
Место: «Юнайтед Центр» — Чикаго, штат Иллинойс
Формат: НБА выбирает лучших игроков, которые выступают в лиге первый или второй год. Эти игроки разделены на две команды — сборную США и сборную мира. В каждой команде по 10 игроков: четыре представителя задней линии, четыре — передней и два уайлд-кард. В изначальной версии составов из-за травм произошло два изменения. В сборной США Тайлера Хирро («Майами») заменил Коллин Секстон («Кливленд»), а в сборной мира вместо ДеАндре Эйтона («Финикс») сыграет Николо Мелли («Нью-Орлеан»).
Состав сборной США: Коллин Секстон («Кливленд»), Эрик Паскалл («Голден Стэйт»), Майлз Бриджес («Шарлотт»), Джарен Джексон-младший («Мемфис»), Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»), Уэнделл Картер («Чикаго»), Джа Морант («Мемфис»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»), Девонте Грэм («Шарлотт»), Кендрик Нанн («Майами»), Трэй Янг («Атланта»).
Эта игра примечательна противостоянием Дончича и Янга, которых продолжают сравнивать с момента обмена друг на друга во время драфта-2018. Зайон Уильямсон также приковывает к себе повышенное внимание. Хотя не факт, что он проведёт на паркете много времени. Уильямсон только сегодня отыграл в регулярном чемпионате НБА против «Оклахомы», установив новый рекорд результативности в карьере (32 очка). MVP этой встречи почти наверняка станут Дончич или Янг, смотря какая команда выиграет. Отдать кому-то слишком явное предпочтение сложно. По именам сборная США выглядит чуть предпочтительнее, но Дончич, Барретт, Жильжо-Александер — сильный костяк лидеров, способных дать отпор Янгу, Уильямсону и Моранту.
Конкурс мастерства
Дата: воскресенье, 16 февраля. Время: 4:00 мск
Место: «Юнайтед Центр» — Чикаго, штат Иллинойс
8 участников выявят сильнейшего в соревновании по скорости обращения с мячом, точности броска и передач.
Изначально в конкурсе должен был принять участие защитник «Детройта» Деррик Роуз, но он получил травму, и его заменил Жильжо-Алекандер. Тэйтум является действующим чемпионом конкурса, Динуидди становился победителем в 2018 году.
Конкурс трёхочковых
Дата: воскресенье, 16 февраля. Время: сразу после конкурса мастерства
В этом году НБА изменила формат конкурса трёхочковых, добавив два более дальних броска. Новые точки броска будут расположены в двух метрах от трёхочковой линии. Стоимость каждого попадания составит 3 очка. На исполнение 27 бросков участникам теперь будет даваться 70 секунд, а не 60.
Букер в последний момент заменил травмированного Дэмьена Лилларда («Портленд»). Харрис будет защищать звание лучшего снайпера в качестве действующего чемпиона. К сожалению, элитные шутеры НБА Стефен Карри и Клэй Томпсон («Голден Стэйт») в этом году в конкурсе трёхочковых не примут участия из-за травм.
Конкурс данков
Дата: воскресенье, 16 февраля. Время: сразу после конкурса трёхочковых
Четыре данкера принимают участие в конкурсе. Судьи оставят оценки за каждый данк на основании навыков, атлетизма и творческого подхода. Два лучших данкера первого раунда определят сильнейшего в финале.
Зак Лавин отказался принимать приглашение на конкурс данков, хотя его соперничество с Аароном Гордоном могло бы стать главной изюминкой контеста. Конноттон выглядит несколько чужеродным в этой компании. Возможно, впрочем, что он удивит всех и докажет, что «белые умеют прыгать». Возвращение Ховарда — знаковый момент. Супермен выигрывал конкурс в 2008 году, а годом позже принял в нём участие в последний раз. Дуайт возвращается через 11 лет. К сожалению, Ховард не сможет рассчитывать на помощь трагически скончавшегося в авиакатастрофе Коби Брайанта, которого хотел задействовать при исполнении данков.
Матч звёзд НБА
Дата: понедельник, 17 февраля. Время: 4:00 мск
Место: «Юнайтед Центр» — Чикаго, Иллинойс
Формат: лига объявила о существенных изменениях в формате игры в честь Коби Брайанта.
Первые три четверти матча начнутся со счёта 0:0 и будут длиться по 12 минут, команды сразятся за победу в каждой из них. Перед началом заключительной четверти будет исключён отсчёт времени и установлена окончательная отметка, которая определит победителя.
Финальная отметка будет сформирована путём сложения всех набранных за три четверти очков каждой из команд и прибавлением 24 очков к результату лидирующей команды — в честь игрового номера Брайанта. Например, если одна из команд будет вести после трёх четвертей со счетом 100:95, победит та, которая первой наберёт 124 очка. Отсчёт времени при этом вестись не будет.
Победители первой, второй и третьей четвертей получат по $ 100 тыс., которые пожертвуют на благотворительность. Команда—победитель матча получит ещё $ 200 тыс. на благотворительность, в результате чего общая сумма пожертвования составит $ 500 тыс.
Капитаны команд Леброн Джеймс («Лейкерс») и Яннис Адетокунбо («Милуоки») на драфте 6 февраля выбрали составы своих команд.
Пик 1 — Энтони Дэвис («Лейкерс»)
Пик 3 — Кавай Ленард («Клипперс»)
Пик 5 — Лука Дончич («Даллас»)
Пик 7 — Джеймс Харден («Хьюстон»)
Пик 10 — Дэмьен Лиллард («Портленд»), из-за травмы заменен на Девина Букера («Финикса»)
Пик 12 — Бен Симмонс («Филадельфия»)
Пик 14 — Никола Йокич («Денвер»)
Пик 16 — Джейсон Тэйтум («Бостон»)
Пик 18 — Крис Пол («Оклахома-Сити»)
Пик 20 — Расселл Уэстбрук («Хьюстон»)
Пик 22 — Домантас Сабонис («Индиана»)
Команда Янниса
Пик 2 — Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
Пик 4 — Паскаль Сиакам («Торонто»)
Пик 6 — Кемба Уокер («Бостон»)
Пик 8 — Трэй Янг («Атланта»)
Пик 9 — Крис Миддлтон («Милуоки»)
Пик 11 — Бэм Адебайо («Майами»)
Пик 13 — Руди Гобер («Юта»)
Пик 15 — Джимми Батлер («Майами»)
Пик 17 — Кайл Лоури («Торонто»)
Пик 19 — Брэндон Ингрэм («Пеликанс»)
Пик 21 — Донован Митчелл («Юта»).
Сразу бросается в глаза, что команда Леброна Джеймса выглядит на порядок сильнее по именам, чем команда Янниса. Леброн руководствовался логикой выбора сильнейших из доступных игроков, в то время как Яннис, вероятно, выбирал себе команду исходя из личного отношения к тому или иному исполнителю. Конечно, букмекеры сразу же назвали фаворитом команду Леброна — коэффициент большинства контор примерно составляет 1,45. Хотя это не плей-офф НБА. В полутоварищеском Матче звёзд может выиграть любой соперник.
- 14 февраля 2020
-
15:18
-
13:55
-
12:50
-
11:21
-
10:07
-
09:00
-
07:43
-
07:19
-
06:46
-
00:35
- 13 февраля 2020
-
23:27
-
22:32
-
21:18
-
20:41
-
19:55
-
18:55
-
17:14
-
16:35
-
15:15
-
13:50
-
12:45
-
11:25
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
08:55
-
08:00
-
07:13
-
04:33
-
02:00
-
01:29
- 12 февраля 2020
-
23:44
-
22:01
-
20:10
-
19:36