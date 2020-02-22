«Армейцы» вспомнили вкус победы. Впереди грозная «Барселона»

Завершился 25-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Подводим краткие итоги.

ЦСКА увозит победу из Белграда и исправляется за провал двух предыдущих матчей

ЦСКА в гостевом матче справился с «Црвеной Звездой» (86:81). Итоговая разница небольшая, но в преимуществе подопечных Димитриса Итудиса сомневаться не приходилось. «Армейцы» выиграли на классе, не позволяя сопернику ни разу выходить вперёд в счёте во второй половине. Третью четверть баскетболисты ЦСКА взяли со счётом 24:16. Это был ключевой рывок.



В составе ЦСКА самым результативным стал Майк Джеймс, который набрал 29 очков. Американец был не очень эффективен с игры (3/8 двухочковых, 3/11 трёхочковых), но добрал своё штрафными (14/18). В концовке Джеймс несколько раз заставил сфолить на себе за пределами дуги защитника «Црвены Звезды» Кевина Пантера, что позволило трижды становиться на линию штрафных бросков. За счёт этого гости держали отрыв от «Звезды», которая безуспешно пытались совершить камбэк. Также 19 очков в активе Дэниэла Хэкетта, который снял все вопросы о победителе точным трёхочковым за 1:07 до финальной сирены.



ЦСКА возвращается на победный путь после неудачной «спареной» недели Евролиги, когда были допущены поражения от «Анадолу Эфеса» и «Олимпиакоса». Пока «армейцы» (17-8) делят 4-5 место в таблице с «Маккаби», который в пятницу обыграл в гостях «Валенсию» (85:82). На следующей неделе ЦСКА дома примет «Барселону» (19-6), что предоставляет собой хороший шанс оживить гонку за 2-3 места в таблице за счёт победы над одним из основных конкурентов.

«Химки» уже в зоне плей-офф. Основные конкуренты дружно оступились

«Химки» добыли важнейшую победу на выезде над «Миланом» (78:69). Самым результативным игроком в составе победителей ожидаемо стал Алексей Швед (18 очков), Йонас Йеребко оформил дабл-дабл 16 очков и 12 подборов. У «Милана» совсем не клеилась игра в нападении. Главный тренер Этторе Мессина в этом сезоне делает ставку на возрастных ветеранов Серхио Родригеса, Владимира Мицова и Луиса Сколу, которые под конец сезона откровенно выдыхаются. «Химки» дважды обыграли «Милан— в этом сезоне и обладают преимуществом по личным встречам над соперником. Это может быть важно по итогам 34 туров регулярного чемпионата.



«Химки» (11-14) поднялись на 8-е место в турнирной таблице, но впереди ещё много работы. У «Олимпиакоса», «Фенербахче» и «Милана» аналогичный результат. Все они пока уступают российской команде лишь по дополнительным показателям. «Жальгирис» и «Црвена Звезда» (обе команды идут с балансом 10-15) тоже ещё не распрощались с шансами на плей-офф. Из положительных моментов для «Химок» в этом туре следует отметить поражения «Валенсии» (12-13) и «Фенербахче».

«Фенербахче» снова разочаровывает. В свою команду не верит даже Желько Обрадович

«Фенербахче» без шансов уступил дома мадридскому «Реалу» (65:74). В составе «Реала» не играли травмированные Энтони Рэндольф, Серхио Юль, Фелипе Рейес и Джеффри Тэйлор, но это «Фенербахче» ни коим образом не помогло. «Реал» тотально доминировал на площадке. Джейси Кэрролл (20 очков), Вальтер Тавареш (16 очков, 8 подборов) и Трэй Томпкинс (14) сделали игру для гостей. Главный тренер «сливочных» Пабло Ласо решил задействовать молодежь в этом матче без интриги. 17-летний Усман Гаруба получил 23 минуты. 18-летний Марио Накич дебютировал в Евролиге, успев набрать 4 очка за отведенные две с половиной минуты.



Состав «Фенербахче» переполнен звёздами: Нандо Де Коло, Ян Веселы, Костас Слукас, Деррик Уильямс. Команду возглавляет самый титулованный тренер Европы Желько Обрадович (9 чемпионских Евролиги). Однако турецкая машина никак не хочет разгоняться. У «Фенербахче» ещё остаются очень хорошие шансы выйти в плей-офф, но после матча против «Реала» Обрадович неожиданно выразил неверие в своих подопечных.



«Некоторые из игроков даже не сражались сегодня. Я сказал им об этом в раздевалке. Не боюсь повторять это на пресс-конференции. Я не вижу, что мы можем чего-то добиться в Евролиге в этом сезоне. Кто-то может критиковать то, что я говорю так как тренер. Но я последний, кто сдается. Я последний человек, который скажет такую вещь. Если кто-то говорит, что я плохо выполняю свою работу и у меня нет мотивации, пусть он придет и скажет это мне», — приводит слова Обрадовича Eurohoops.



Возможно, сербский специалист таким образом пытается заставить своих игроков активизироваться, но слишком уж долго «Фенербахче» не пробуждается. Чудесное преображение всё ещё возможно, с учетом имён тренера и исполнителей, однако, похоже, что в турецком клубе серьезный внутренний кризис, который в одно мгновение просто так не решится. Невыразительность «Фенербахче» очень даже на руку «Химкам». Подопечные Римаса Куртинайтиса играют с турецким клубом дома уже 6 марта. Это ещё один «матч жизни» по аналогии с игрой против «Милана».

«Жальгирис» — команда, которую следует воспринимать всерьез

«Жальгирис» вчистую провалил первый круг. Команда Шарунаса Ясикявичюса значительную часть регулярного чемпионата пребывала на дне турнирной таблицы. Казалось, что шансы на плей-офф сугубо математические, но литовский клуб не следовало списывать со счётов. В 25-м туре «Жальгирис» в гостях спокойно обыграл «Басконию» (74:60) и приблизился на расстояние одной победы к 8-му месту.

У «Жальгириса» один из самых маленьких бюджетов в Евролиге, но это не мешало Ясикявичюсу выводить команду в плей-офф за последние два сезона. В 2017 «зелёные» даже пробились в «Финал четырёх» и заняли третье место. Каждый сезон проходит для «Жальгириса» примерно по одному сценарию — уход лидеров в более богатые клубы в межсезонье, обновление состава, невнятная игра в первом круге и исправлении ситуации в концовке чемпионата. В прошлом году «Жальгирис» в последний момент вскочил на подножку поезда в плей-офф, выдав серию из шести побед в концовке регулярного чемпионата. Сейчас ситуация во многом аналогична. «Жальгирис» преимущественно побеждает, а если проигрывает, то лидерам и в борьбе. С января «Жальгирис» уступал трижды — в гостях пребывающим в зоне плей-офф «Анадолу Эфесу» (91:96), «Реалу» (82:88) и «Панатинаикосу» (94:96).



«Химки» едут в Каунас 3 марта. Лёгкой жизни команде Куртинайтиса точно ждать не стоит.

Хави Паскуаль не смог дебютировать с победы в первом матче во главе «Зенита»

«Зенит» в 25-м туре дома уступил «Альбе» (81:83). Всё прошло по классическому сценарию для «Зенита» — преимущество в первой половине, после чего соперник совершает камбэк в какой-то момент после перерыва и вырывает итоговую победу. Кроме того, «Зенит» в очередной раз подтвердил статус худшей домашней команды Евролиги (3-10).



Пока результаты работы главного тренера «Зенита» Хави Паскуаля не видны, но испанец в команде всего несколько дней. Изначально чудес ждать не стоило. Все характерные проблемы команды времён Жоана Плазы никуда не делись. Хотя спрос с Паскуаля в Евролиге небольшой. В плей-офф «Зенит» не выходит. В первую очередь новый главный тренер обязан исправить положение в Единой лиге ВТБ.