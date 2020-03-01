Уэстбрук и Харден превзошли достижение Коби и Шакила

«Хьюстон Рокетс» обыграл «Бостон Селтикс» (111:110 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком матча с 41 очком стал разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук, его напарник Джеймс Харден набрал 21 очко. В составе «Селтикс» больше всех набрал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 13 поборов.



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У Хардена и Уэстбрука выдался действительно сильный месяц. «Рокетс» выдали результат 10-2. «Хьюстон» (39-20) поднялся на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции и уже дышит в спину делящим вторую-третью строчки «Клипперс» и «Денверу» (40-19). Всё это команда Майка Д’Антони сделала на фоне уникального эксперимента с задействованием 196-сантиментрового Пи Джей Такера на позиции центрового. «Хьюстон» действительно приспособился добывать результат без классических «больших». Как минимум на уровне регулярного чемпионата.

После обмена Клинта Капелы в «Атланту» перед дедлайном стало ясно, что «Хьюстон» сделает откровенную ставку на «смолл-болл» состав. Уход медлительного Капелы означал рост темпа игры «Рокетс» и увеличение свободного пространства для звёзд Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука. Основная проблема игры в таком стиле — Харден и Уэстбрук не имеют права на откровенный провал, иначе у команды шансы на успех становятся близкими к нулевым. Джеймс и Расселл со своей задачей в феврале справились на отлично. Харден в этом месяце набирал в среднем 31,9 очка, Уэстбрук — 33,4 очка. Они стали первыми товарищами по команде, которые в среднем набрали более 30 очков за календарный месяц после Коби Брайанта и Шакила О’Нила в феврале 2001 года.



Кроме того, Уэстбрук и Харден — первая пара представителей одного клуба в истории НБА, каждый из которых в среднем набирал более 30 очков и 5 результативных передач в течение календарного месяца (при условии минимум 5 сыгранных матчей). Уэстбрук набирает 20 и более очков в 30 матчах подряд. Харден выдал серию из 34 таких игр ранее в этом сезоне. Расселл и Джеймс присоединились к легендарным Джерри Уэсту и Элджину Бэйлору (сезон-1961/1962) в качестве единственных одноклубников с как минимум 30 матчами подряд с результативностью 20+ очков по ходу одного сезона.



Уэстбрук в этом месяце вообще включил режим зверя: 33,4 очка, 7.3 подбора, 6,0 передачи, 54,9% с игры, 40,0% из-за дуги. «Рокетс» выдали баланс 7-1 в играх, когда Расселл играл в феврале. Уход небросающего трёхочковые Капелы сыграл Уэстбруку на руку. Расселл сам ужасно бросает из-за дуги, но теперь у него появился шанс более свободно проходить под кольцо. Медленный «столб» Капела уже не стоит в краске, а значит у «Рокетс» становится на одного динамичного игрока



больше на площадке. Защите соперников волей-неволей приходится выбирать — активнее сдваиваться на Уэстбруке или предоставлять огромную свободу его партнерам по команде.



Кроме того, Уэстбрук стал выборочно подходить к исполнению трёхочковых бросков. Как упоминалось выше, Расс реализовал 40% с дальней дистанции или 8/20 в численном выражении. Уэстбрук максимум 4 раза атаковал с дальней дистанции в феврале, в то время как при наличии «засорявшего» краску Капелы иногда брал на себя даже более 10 трёхочковых. Среднесезонный показатель реализации Уэстбрука из-за дуги остаётся чрезвычайно плохим — 25,1%. Но постепенно ситуация будет меняться в лучшую сторону.



В матче против «Бостона» также следует отметить лёгкого форварда «Рокетс» Роберта Ковингтона, который оформил мощный дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов, добавив к этому 3 блок-шота. Ковингтон — первый не «большой» игрок «Хьюстона» с 15+ очками, 15+ подборами, 3+ блок-шотами в одной игре со времен Роберта Орри в 1995 году. 201-сантиметровый Ковингтон — самый высокий игрок первого звена «Хьюстона». Да, он уступает в габаритах «большим» соперников, но берет своё под кольцом за счет ловкости и скорости.



Пока стратегия «Рокетс» со «смолл-болл» составом полностью себя оправдывает. Больше всех выиграл от этого метода Расселл Уэстбрук. Хотя обольщаться поклонникам «Хьюстона» не стоит. Самые главные испытания ждут команду в плей-офф. В решающих играх у подопечных Д’Антони всегда что-то не получается. Не исключено, что так случится и в этом сезоне. Уэстбрук и Харден рискуют подойти слишком «изношенными» к плей-оффу. Стоит учитывать тот факт, что в постсезоне защита соперников действует с совершенно иным уровнем жесткости. Кроме того, Уэстбрук и Харден в своём резюме имеют богатейшую историю провалов в ключевых поединках. Клубы Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс» по-прежнему считаются логичными фаворитами на завоевания титула.