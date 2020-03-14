«Яннис играет на природных данных. Леброн намного умнее»

Ирвинг Роланд — тренер 15 лет работавший в НБА. Фамилии его подопечных известны во всё мире, он сотрудничал с суперзвёздами типа Леброна Джеймса, Джеймса Хардена и Кевина Дюранта. В Россиию наставник приехал на тренерские семинары «Движение вверх». Первая часть состоялась в Москве, вторая – пройдёт в Санкт-Петербурге. Специалист выступит там с лекциями. «Чемпионату» удалось встретиться с уважаемым во всём мире наставником и побеседовать о баскетболе и не только.

— Тренер, как вам Россия?

— Я приехал в Россию по работе, а потому большую часть времени провёл в зале. В один из вечеров мне удалось посетить Красную площадь. Это было очень круто. Мы ходили около двух часов, сделали много фотографий, как настоящие туристы. Отлично провели время.

Я тренировал в НБА 15 лет. Сейчас уже больше времени уделяю детским лагерям, выезжаю за пределы США в другие страны, путешествую по всему миру. Мне доставляет удовольствие работать с юными ребятами, вдобавок к этому у меня есть возможность смотреть на страны. Вот, к примеру, я впервые в России. Никогда не думал, что смогу здесь побывать.

— Что вы знали о российском баскетболе?

— Знаете, у меня не мало друзей играло здесь. В ЦСКА, «Химках», других странах. Мне отлично известно, насколько хорошо развит баскетбол в Европе. Он вдобавок ко всему ещё и развивается. Это очень круто.

— Мы видели вашу совместную фотографию с Томасом Робинсоном из «Химок». Вы работали с ним?

— Да, я познакомился с Ти-Робом, когда тот был ещё в колледже. Они играли вместе братьями-близнецами Моррисами в «Канзасе». Потом Моррисы играли в «Финиксе», где я работал, а Робинсон был их близким другом, и мы часто встречались, а в летнее время вместе работали в зале. Ти-Роб — отличный игрок, очень атлетичный и суперталантливый.

— Вы были на матче Евролиги между «Химками» и «Фенербахче». Что скажете об уровне баскетбола?

— Я большой фанат таланта Алексея Шведа. Серьёзно, я люблю его как игрока. Видел его ещё в НБА. Это очень талантливый парень с большим набором разных навыков. Может быть, у него не получилась продолжительной карьеры в НБА, но он нашёл своё место в Европе. Здесь немного другой баскетбол. Мне понравилось наблюдать за ним вживую. Получил от этого удовольствие.

— Кто лучший игрок в Европе прямо сейчас?

— О, это очень сложный вопрос. На самом деле здесь собрано очень много крутых игроков. Здесь играют парни, которые приехали из Штатов, те, кто прошёл через НБА, много и очень талантливых европейцев. Выбрать одного невероятно сложно. Тем более, мне нравятся разные стили игры. Непросто выбрать лучше между снайпером и тем, кто создаёт ситуации для бросков.

Игра здесь отличается от той, в которую играют в НБА. В Европе стараются делиться мячом, двигать его быстро, а в НБА больше изоляций и передвижений без мяча. В США людям нужны хайлайты — самые сочные моменты. Мне больше по душе европейский стиль баскетбола.

— С какими звёздами вам приходилось работать?

— Звёздами? Ой, их было очень много (смеётся). Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Трэй Янг, Крис Пол, Леброн Джеймс, Рассел Уэстбрук, Кайри Ирвинг. Помимо этого, я работал с очень талантливыми ребятами, когда те ещё учились в школе или колледже. Это то, чем я жил 15 лет. Вокруг меня всегда были одарённые ребята.

— Как вообще звёзды выходили на вас? У каждого из них есть ваш номер мобильного? Другой тренер по индивидуальной работе Гэнон Бэйкер несколько лет назад рассказывал «Чемпионату», что те звонили ему чуть ли не ночью и просили поработать, к примеру, над броском в прыжке.

— Гэнон проводил лагеря и туда к нему приезжали игроки из разных команд. Я же уже работал в НБА и знал их. Иногда меня спрашивают, что я могу им дать? У меня нет опыта выступления в НБА, я не был профессионалом. Во мне нет двух метров роста, я не Леброн Джеймс. Но у меня высокий баскетбольный интеллект. Моя задача — научить. Я всегда привожу в пример Грега Поповича. Он не играл в НБА, но он является одним из лучших тренеров.

— Вы также работали с Коби Брайантом. Каким он был?

— Коби — удивительный человек. За неделю до его трагической гибели, мы организовывали с ним лагерь в «Академии Мамбы». Туда приезжали ещё игроки из женской НБА. Вы знаете, не все разъезжаются по разным странам, поэтому было приятно, что наш лагерь посетили игроки из клубов женской НБА. Помимо этого, к нам в академию регулярно приезжали Кавай Леонард, Пол Джордж, Кайри Ирвинг и многие другие.



Коби всегда был внутри процессов и много разговаривал с ребятами. Он лично показывал фильмы, рассказывал истории. Лично для меня, парня, выросшего в Оклахоме, было честью работать вместе с Брайантом, задавать ему вопросы, когда мы оставались наедине в комнате. Это реально большая честь.



Что касается личности, то после окончания карьеры он старался передавать свой опыт другим. Он был как открытая книга. Коби становился ментором для молодых игроков и тренеров. Он всегда был сфокусирован на результате. Сейчас всем нужно шоу и некоторые даже не задумываются о других важных процессах. Даже победы сейчас не всегда стоят на первом месте. Всё делается ради шоу: инстаграм, тик-ток и другие вещи являются приоритетами. Многие совсем не заботятся о соревновательности. Коби же старался как раз привить это молодёжи.

— Леброн Джеймс на прошлой неделе последовательно обыгран «Милуоки» и «Клипперс». Как думаете он действительно всё ещё на одном уровне с Каваем Леонардом и Яннисом Адетокумбо?

— Яннис всё ещё продолжает развиваться. У него, при всём уважении, нет таких талантов как у Леброна. У него длинные руки, он очень атлетичный, но он пока не делает каких-то по-настоящему великих вещей. Если смотреть на его первый год и на то, что есть сейчас — вопросов нет, он сильно ушёл вперёд. Но давайте быть честными, пока у него нет стабильного броска, Яннис скорее играет на природных данных. Леброн намного умнее, более обучен. Он, как и Майкл, в свои 35 претендует на звание самого ценного игрока. Леброн, Коби, Майкл — эти парни очень внимательно следили за своим телом. Очень внимательно относились к игре. Джеймс проводит 17-й сезон, а он всё ещё в прекраснейшей форме. Он работает в тренажёрном зале, правильно питается и это продлит его карьеру ещё на несколько лет.

— «Лейкерс» победят в чемпионате?

— У них отличные шансы. Вообще, «Лейкерс» и «Клипперс» — мои главные претенденты на чемпионство. Они отлично бросают, создают моменты, выстраивают защитную систему. Для «Милуоки» будет очень непросто победить. Как я уже сказал выше, пока Янниса нельзя называть снайпером. Это обязательно скажется в плей-офф.



— Сколько матчей Евролиги в этом сезоне вы посмотрели?

— Несколько матчей точно. У меня даже в планах стоит поездка на «Финал четырёх» в Германию. У меня друзья играют в «Маккаби», вот в «Химках» есть, в ЦСКА. Думаю, кто-то из моих парней точно окажется в Кёльне. Очень жду этих матчей, потому что они всегда непредсказуемы. Там будет много встреч, но главное — можно будет поболеть за друзей.

— У «Химок» есть шанс туда пробиться?

— Почему бы и нет? Если они смогут прибавить, то всё может быть. Особенно если Тимоти (имеется в виду центровой «Химок» Тимофей Мозгов. – Прим. «Чемпионата») вернётся и избавится от травм. Он бы смог дать им здоровенный импульс. Только представьте, если Мозгов будет на паркете. Он может бросать, подбирать, у него столько опыта. Он реально мог бы стать большой частью их успеха.



— Вы ведь знаете, что он первый российский игрок, победивший в НБА?

— Да! Я помню, как он играл за «Кавальерс». Это было невероятно. Если бы не эти травмы, то он бы до сих пор был в НБА. Но теперь ещё и многие клубы перешли на маленькие пятёрки и таким большим парням порой попросту не находится места на паркете. Посмотрите на Жоффре Ловерня. Он вполне мог бы играть за океаном, но европейский баскетбол ему больше подходит.