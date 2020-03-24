«Как вы это сделали?». Звёзды НБА в восторге от пародий двух блогеров

Звёзды НБА уже давно стали больше, чем просто звёзды спорта. Они записывают музыкальные альбомы, выступая перед тысячами зрителей вместе с известными исполнителями. Они создают коллекции одежды, критикуют (или поддерживают) политиков, открывают школы и снимаются в кино.
Однако, как выяснилось, известность баскетболистов может принести славу не только спортсменам. Точнее, спортсменам, но уже бывшим. Речь о парнях, с которыми многие из вас знакомы. Вы могли их видеть в своих социальных сетях, где они ловко пародируют Леброна Джеймса, Стефа Карри, Кайри Ирвинга, Джеймса Хардена и многих других.
На днях после очередной видеопародии на Леброна и Уэйда (а точнее, главных моментов в эпоху их выступления за «Хит») экс-звезда «Майами» в очередной раз восхитился авторами ролика.
«Ребята — огонь! Как вы это сделали?» — написал Уэйд в «Инстаграме» под видео.
Этих парней, кстати, зовут Брэндон Армстронг и Максим Перанидзе. У последнего есть российские корни, а сам он долгое время мечтал о профессиональной карьере, но травма в одной из игр за колледж заставила пересмотреть планы на дальнейшую жизнь. Армстронг же и вовсе поиграл не только в США, но и в Европе. Его карьеру блогера почти пять лет назад запустил небольшой пародийный ролик, где Брэндон изображает Рассела Уэстбрука. Видео длится чуть менее 30 секунд и собрало почти 1,5 млн просмотров.
Видео пришлось по вкусу общественности и сразу завирусилось. Вариантов не продолжать, по словам Армстронга, не было. Пародии снимались в самых обычных школьных залах и даже на заднем дворе дома. Главное в этих видео — конкретная манера того или иного баскетболиста вести мяч, двигаться и бросать по кольцу.
К примеру, Джеймс Харден - его фирменная отпрыжка от соперника и постоянные апелляции к арбитрам.
А это уже фирменные пародии на Леброна Джеймса и его постоянное серьёзное выражение лица.
«Досталось», к слову, и Луке Дончичу.
Парни осознают, что теперь и они суперзвёзды. Игроки НБА и сами рады сфотографироваться с теми, кто их пародирует.
Однажды Амстронгу разрешили съёмку на домашней арене «Майами Хит», а за процессом из первого ряда наблюдал сам Дуэйн Уэйд. Кажется, легенде очень понравилось то, как его изображают, и он даже дал несколько советов.
Неделю назад Мак выложил видео с пародией на манеру бега каждой звезды НБА. Он просто пробегал по пляжу, но получилось это традиционно смешно.
А ещё была фотография-пародия на Карри и его жену. Просто сравните два варианта.
Год назад появилась пародия на «Уорриорз» и «Портленд». Дошло до того, что даже главный тренер «войнов» Стив Керр в «Твиттере» похвалил работу пародистов.
Стеф Карри также респектовал парням.
«Они смышлёные ребята. Точно знают, как сделать так, чтобы заставить людей засмеяться. Конечно, они немного хулиганы. Но очевидно, они очень любят баскетбол и развлекают людей», — прокомментировал пародии на себя лидер «Голден Стэйт».
- 24 марта 2020
-
09:00
-
08:26
-
00:04
- 23 марта 2020
-
21:52
-
20:39
-
19:52
-
18:42
-
17:45
-
16:31
-
15:30
-
13:27
-
12:37
-
11:29
-
10:07
-
09:39
-
07:58
-
01:03
- 22 марта 2020
-
23:58
-
21:44
-
20:30
-
18:44
-
17:12
-
16:28
-
15:52
-
14:35
-
13:45
-
11:55
-
10:57
-
09:26
-
06:08
- 21 марта 2020
-
23:38
-
22:53
-
21:29
-
20:24
-
19:59