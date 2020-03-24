«Как вы это сделали?». Звёзды НБА в восторге от пародий двух блогеров

Звёзды НБА уже давно стали больше, чем просто звёзды спорта. Они записывают музыкальные альбомы, выступая перед тысячами зрителей вместе с известными исполнителями. Они создают коллекции одежды, критикуют (или поддерживают) политиков, открывают школы и снимаются в кино.

Однако, как выяснилось, известность баскетболистов может принести славу не только спортсменам. Точнее, спортсменам, но уже бывшим. Речь о парнях, с которыми многие из вас знакомы. Вы могли их видеть в своих социальных сетях, где они ловко пародируют Леброна Джеймса, Стефа Карри, Кайри Ирвинга, Джеймса Хардена и многих других.



На днях после очередной видеопародии на Леброна и Уэйда (а точнее, главных моментов в эпоху их выступления за «Хит») экс-звезда «Майами» в очередной раз восхитился авторами ролика.

«Ребята — огонь! Как вы это сделали?» — написал Уэйд в «Инстаграме» под видео.



Этих парней, кстати, зовут Брэндон Армстронг и Максим Перанидзе. У последнего есть российские корни, а сам он долгое время мечтал о профессиональной карьере, но травма в одной из игр за колледж заставила пересмотреть планы на дальнейшую жизнь. Армстронг же и вовсе поиграл не только в США, но и в Европе. Его карьеру блогера почти пять лет назад запустил небольшой пародийный ролик, где Брэндон изображает Рассела Уэстбрука. Видео длится чуть менее 30 секунд и собрало почти 1,5 млн просмотров.

Видео пришлось по вкусу общественности и сразу завирусилось. Вариантов не продолжать, по словам Армстронга, не было. Пародии снимались в самых обычных школьных залах и даже на заднем дворе дома. Главное в этих видео — конкретная манера того или иного баскетболиста вести мяч, двигаться и бросать по кольцу.



К примеру, Джеймс Харден - его фирменная отпрыжка от соперника и постоянные апелляции к арбитрам.

А это уже фирменные пародии на Леброна Джеймса и его постоянное серьёзное выражение лица.

«Досталось», к слову, и Луке Дончичу.

Парни осознают, что теперь и они суперзвёзды. Игроки НБА и сами рады сфотографироваться с теми, кто их пародирует.

Однажды Амстронгу разрешили съёмку на домашней арене «Майами Хит», а за процессом из первого ряда наблюдал сам Дуэйн Уэйд. Кажется, легенде очень понравилось то, как его изображают, и он даже дал несколько советов.

ВИДЕО

Неделю назад Мак выложил видео с пародией на манеру бега каждой звезды НБА. Он просто пробегал по пляжу, но получилось это традиционно смешно.

А ещё была фотография-пародия на Карри и его жену. Просто сравните два варианта.

Год назад появилась пародия на «Уорриорз» и «Портленд». Дошло до того, что даже главный тренер «войнов» Стив Керр в «Твиттере» похвалил работу пародистов.

Стеф Карри также респектовал парням.



«Они смышлёные ребята. Точно знают, как сделать так, чтобы заставить людей засмеяться. Конечно, они немного хулиганы. Но очевидно, они очень любят баскетбол и развлекают людей», — прокомментировал пародии на себя лидер «Голден Стэйт».