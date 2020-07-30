Толстяк-уголовник по прозвищу Бегемот. Удивительная история игрока-гангстера Рэндольфа

Спортивный путь Зака Рэндольфа можно ставить в пример. Он поступательно двигался от школьной команды к университетской, а после был выбран на драфте-2001 под высоким 19-м пиком.

Зак ломал стереотипы и работал над своим телом. Специалисты говорили, что ноги толстяка не выдержат нагрузок НБА, но он провёл в сильнейшей лиге мира 1116 матчей со средней результативностью почти 17 очков, а порой выдавая перформансы с доминирующей статистикой вроде 38 очков + 22 подбора. Под конец карьеры Зи Бо даже начал бросать трёхочковые, а не только толкаться с грозными оппонентами вроде Демаркуса Казинса под кольцом.

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Рэндольф получил прозвище Бегемот, и оно очень точно соответствовало его стилю действий на площадке. Именно с мощной игрой леворукого баскетболиста связаны последние светлые отрезки «Мемфис Гриззлиз». А их связка с Марком Газолем стала одной из лучших в лиге.

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В итоге банковский счёт Рэндольфа может тоже стать подтверждением его успеха. За длительную карьеру спортсмен заработал около $ 120 млн. Сумма, которая точно не упадёт с неба просто так.



Но никогда не рассказывайте детям о тёмной стороне Зака Рэндольфа.



Насколько сильно менялся неуступчивый здоровяк, когда матч заканчивался. Новости порой были настолько невероятными, что приходилось перечитывать их несколько раз, как будто переспрашивая себя: а это точно тот самый Рэндольф?



Не стоит, наверное, всерьёз рассматривать кражу Рэндольфом пары штанов из магазина во времена старшей школы. В конце концов, он рос в очень бедной семье и отсидел за это 30 дней в тюрьме для несовершеннолетних. Хотя кража оружия и последующая его перепродажа уже не выглядят столь безобидно.



Но если бы это были его единственные правонарушения.

Вот список его «залётов» во время выступления в НБА. Здесь далеко не все нарушения большого Зака, но общую картину понять можно легко.



Май 2002 года — напился в возрасте 20 лет и 329 дней, что запрещено законом. Итог — арестован.



Апрель 2003 года — на тренировке ударил и разбил лицо партнёру по команде Рубену Паттерсону. Итог — дисквалификация от клуба.



Декабрь 2003 года — сел за руль без прав, а после проверки в его организме были обнаружены следы марихуаны. Итог — арест.



Декабрь 2006 года — два автомобиля, зарегистрированных на Рэндольфа, были задержаны во время нелегальных гонок.



Декабрь 2007 года — предъявлено обвинение за попытку изнасиловать стриптизёршу. Из-за отсутствия улик дело так и не получило ход.



Апрель 2008 года — арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде после матча с «Лейкерс». Итог — арест и дисквалификация на две игры.



Май 2010 года — полиция останавливает автомобиль, принадлежащий Рэндольфу, и находит в нём кучу наркотиков и оружия. Баскетболиста в момент досмотра в машине не было, поэтому и наказания не последовало. Но именно тогда слухи о том, что Зак связан с крупными наркодилерами, получили весомые подтверждения.

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Ситуация с обвинениями в хранении наркотиков повторилась и в 2017-м. Зак отделался месяцем домашнего ареста. А через год на одной из парковок родного города Зака был застрелен его родной брат Роджер. Траурные мероприятия баскетболист решил провести в стриптиз-клубе, за посещения которого не заплатил и в очередной раз оскандалился.



Рэндольфа можно смело назвать прожжённым рецидивистом-уголовником. Он буквально не может жить без нарушения закона. Чистый гангстер. Большой Зак состоял в преступной группировке Hoop Family, участников которой неоднократно арестовывали за убийства и разбойные нападения. В его доме находили символику Crips — самого крупного преступного сообщества в США, состоящего преимущественно из афроамериканцев. Зак очень часто ходил на грани, но каким-то удивительным образом ни разу не попадал на решётку надолго. Карьера в НБА у него из-за проблем с законом не сорвалась.

Джейсон Квик, журналист из Портленда, очень точно смог охарактеризовать тогда ещё молодого Рэндольфа, который, как покажет история, не изменится до самого конца своей довольно длинной карьеры.



«В глубине души Зак остаётся по-настоящему хорошим человеком. Однако он одновременно очарован и гангстерской жизнью. И он хочет, чтобы его видели именно в таком свете», — сказал Квик.



На бумаге он даже может отдалённо напоминать Денниса Родмана, также подпитывавшегося отрицательной энергетикой. К сожалению, у Зака не было своего Майкла Джордана и Фила Джексона.

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Сложно сказать, насколько успешнее была бы карьера Рэндольфа, трать он все свои силы исключительно на баскетбол. Но, несмотря на все события вокруг своей персоны, он всё равно по праву может считаться одним из лучших на своей позиции в этом столетии. Карьера Рэндольфа в НБА охватила 18 лет: «Портленд Трэйл Блэйзерс» (2001—2007), «Нью-Йорк Никс» (2007—2008), «Лос-Анджелес Клипперс» (2008—2009), «Мемфис Гриззлис» (2009—2017), «Сакраменто Кингз» (2017—2018). Из них полтора десятка были на солидном уровне, заметно выше среднего по меркам НБА. В «Мемфисе» Большой Зак считается настоящей легендой, да и в истории «Портленда» оставил значимый след. Удивительно, но в одном человеке действительно уживался гангстер и отличный баскетболист.