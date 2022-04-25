Голеностопы — боль Стефа Карри. Из-за травм он пропускает матчи и потерял место в старте

На паркете лучший снайпер в истории НБА кажется неуязвимым. Но это совсем не так.

Ezra Shaw/Getty Images17 апреля 2022 года. Первый матч серии плей-офф между «Голден Стэйт» и «Денвером». По ходу первой четверти главная звезда «Уорриорз» Стеф Карри появляется на паркете, и это заставляет арену встречать его стоячей овацией.

Всё дело в том, что до старта плей-офф Карри пропустил месяц из-за травмы. 17 марта в домашней игре с «Бостоном» Стеф в середине второй четверти прыгнул за мячом на паркет, но в борьбе с Маркусом Смартом травмировал голеностоп. Эта новость сильно огорчила болельщиков «Уорриорз», которые знают об отношениях своей главной звезды со своими голеностопами.

Стеф Карри дебютировал в НБА в 2009 году Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Всё началось ещё в далёком 2009 году.



Карри здорово пришёл в НБА, проведя отличный первый сезон. 80 игр при средней результативности в 17,5 очка, добавьте сюда ещё почти 6 передач и 4,5 подбора и получите баскетболиста, готового к большим победам.



В декабре 2010-го с ним случилась первая по-настоящему серьёзная травма голеностопа. Во время матча повреждение не казалось чем-то особенным. Рядом не было соперников, а голеностопы подворачивают очень часто. Это, пожалуй, самая распространённая травма в баскетболе. Более того, Стеф подворачивал голеностоп и в предсезонке, но это не было чем-то особенным.

Несмотря на травмы, в клубе верят в своего разыгрывающего Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Однако именно повреждение правого голеностопа привело к операции в 2011 году. Хирурги поработали над его связками, которые были повреждены, а восстановление несильно сказалось на пропуске матчей из-за локаута. Удивительно, что подверженность к травмам не смущала руководство «Уорриорз». Они по-прежнему верили в своего разыгрывающего, который вполне мог быть обменян. Но, к счастью для болельщиков «Голден Стэйт», на обмен был отправлен Монта Эллис.

Однако после сезона Карри снова пришлось ложиться на операцию, где ему «чистили» проблемный голеностоп. Как позднее признавался Стеф, ему тогда пришлось очень несладко. В какой-то момент ему даже казалось, что он совсем потерял баскетбольную идентичность и проводит больше времени в больницах и на реабилитациях, нежели принимает участие в играх. Журналисты лишь подливали масло в огонь, называя его голеностопы «хрустальными» и сравнивая с Грантом Хиллом.

Голеностопы Карри во время матчей находятся в специальных фиксаторах Фото: Jason Miller/Getty Images

2013 год можно назвать поворотным в карьере Карри. Именно тогда «Уорриорз» берут в тренерский штаб Кеке Лайлса — тренера по физической подготовке. Именно работа со Стефом сделала специалиста известным, а защитника вывела на новый уровень. Можно сказать, что этот тандем качественно поднял уровень «Голден Стэйт». Секрет работы Лайлса — тяжёлая атлетика. Карри изменился внешне, стал более мощным и мышечным.



«Карри, наверное, в десять раз сильнее, чем кажется. Он способен поднять штангу весом 180 килограммов. В этом упражнении единственный, кому защитник уступает в команде – это центровой Фестус Эзели, который весит на 35 килограммов больше. Для своих габаритов Стеф невероятно силён. Я, конечно, знал, что Карри способен на многое, но когда он поднял такой вес, то просто шокировал меня», – говорил Лайлс в 2015-м.

Тяжёлая атлетика помогла Карри преодолеть постоянные травмы Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Именно выход на новый уровень позволил Карри завоевать награду MVP по итогам регулярного чемпионата и помочь команде взять первый титул с 1975 года. Собственно, больших проблем с лодыжкой он не испытывал несколько лет, а даже после были незначительные повреждения, которые не сильно выбивали его из колеи.



В 2016 уже в первом матче плей-офф с «Хьюстоном» Карри снова подвернул голеностоп. Правда, Стеф пропустил всего два матча и доиграл плей-офф. Но все мы помним результат — «Кливленд» с Леброном вернулся с 1-3 в финале и победил. Никто не знает на сколько процентов от максимума тогда играл Карри.

Голеностопы до сих пор остаются самым болезненным местом Стефа Карри Фото: Harry How/Getty Images

После той неудачи травмы Карри, к сожалению, продолжились. Голеностоп подводил лучшего снайпера в истории, но на командных результатах это не сильно сказывалось. Всё дело в том, что Кевин Дюрант как раз подписал контракт с «Уорриорз» и помог тем добиться чемпионства в 2017-2018 годах.



Травма в марте нынешнего года заставила Карри пропустить месяц, а главный тренер Стив Керр даже убрал своего лучшего игрока из стартового состава. Стеф играет с первого матча плей-офф с «Денвером», но выходит на паркет исключительно со скамейки запасных. Скорее всего, в следующем раунде эта ситуация уже изменится, однако сейчас мы видим Карри в качестве «шестого» игрока, и это довольно непривычная трансформация.



Так или иначе, победа в серии с «Наггетс» в первом раунде для «Уорриорз» и Карри — вопрос времени. «Воины» ведут 3-1, а в следующем раунде сыграют с победителем пары «Мемфис» — «Миннесота».