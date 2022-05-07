Синхронное возрождение. Эмбиид и Дончич возвращают интригу в свои серии

«Филадельфия» и «Даллас» теперь уступают в своих сериях со счётом 1-2.

«Даллас» возвращается в игру

Казалось, что «Маверикс» потратили слишком много эмоций на победу в серии с «Ютой». В двух стартовых матчах серии «Финикс» был на голову выше команды Дончича и спокойно забирал победы, сделав счёт 2:0. Именно поэтому матч №3 на домашней площадке был для «Далласа» крайне важен с точки зрения продолжения борьбы.

И команде Джейсона Кидда наконец удалось затормозить нападение победителей регулярного чемпионата, набиравших в первых двух матчах 129 и 121 очко соответственно.

Дончич снова был хорош, но на этот раз словенцу помогала вся команда. Лука остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 26 очков + 13 подборов + 9 передач. Джейлен Брансон отметился 28 набранными очками, что позволило хозяевам лидировать большую часть матча и довести дело до столь важной победы.

Лука Дончич приводит «Даллас» к первой победе в серии с «Финиксом» Фото: Christian Petersen/Getty Images

За 8 минут до конца матча случился неоднозначный эпизод с участием Дончича. Звезда «Далласа» боролся с Джеем Краудером и получил пятый персональный фол. Под недовольный из-за решения арбитров гул зала Дончич поднял руки вверх и изобразил жест, которым обычно изображают пересчёт денег. Судьи пропустили этот момент и не стали давать технический фол, который стал бы шестым для Луки.

До этого момента Дончич в уже традиционном для себя стиле пытался изобразить Криса Пола, который удачно подставился под проход Луки, заставив того заработать фол в нападении.

Дело в маске

Первые два матча серии «Майами» и «Филадельфии» дали чётко понять, что без Джоэла Эмбиида последние не смогут бороться с лучшей командой Восточной конференции. Центровой травмировал веко и получил сотрясение мозга в последней игре серии с «Торонто», и его участие в матче №3 до последнего оставалось под вопросом.

И он вышел на паркет! Да ещё как эффектно. Лицо Эмбиида защищала специальная маска, в которой лидер «Филы» был больше похож на супергероя.

«Не допускал такой мысли, что не сыграю в серии с «Майами». Когда все это случилось, когда мы поняли, что произошло, я не рассматривал вариант с тем, что не выйду на площадку.

Я сразу стал думать о том, что надо сделать, чтобы вернуться по ходу серии, чтобы это точно случилось, в первом, втором, третьем или четвёртом матче. Я делал всё возможное, чтобы вернуться», – говорил Эмбиид о своём возвращении.

«Филадельфия» буквально засушила соперника, не дав атаке «Хит» набрать больше 80 очков. Правда, победа чуть было не была омрачена очередной травмой Эмбиида. За несколько минут до конца Бэм Адебайо попал своей здоровенной рукой в лицо центрового. Джоэл оказался на паркете, но самостоятельно встал и смог продолжить игру.

Игра, в которой «Филадельфия» вернулась в серию, сократив отставание в счёте, очевидно, понравилась и Эмбииду. Баскетболист выложил в социальную сеть своё фото в маске. Среди тысячи комментариев нашёлся забавный — лидер «Хит» Джимми Батлер в шутку (а может, и нет?) послал куда подальше своего оппонента.

«Пошёл ты…» — написал Батлер.

Но это точно никак не задело Эмбиида. Другое дело — болельщики «Торонто». Лидер «Филадельфии» признался, что их реакция на его травму сильно огорчила его. Напомним, после столкновения с игроком «Рэпторз», в котором Эмбиид сломал веко и получил сотрясение, фанаты стали скандировать нелицеприятные кричалки в адрес Джоэла.

«Мне всегда казалось, что у «Рэпторс» отличные болельщики, но их реакция на травму изменила моё мнение. Возможно, их разозлило моё празднование, когда я изобразил аэроплан», — признался баскетболист.

Дуэт Гобера и Митчелла распался?

Да, «Джаз» уже вылетели из плей-офф, но вокруг команды по-прежнему большое облако из слухов. Последние годы «Юта» показывала прогресс благодаря звёздному дуэту Гобер-Митчелл. Но внутри этой парочки уже давно есть противоречия, которые, судя по всему, станут причиной его распада. Журналисты в США говорят об этом осторожно, но ведь ещё идет плей-офф и до открытия рынка свободных агентов много времени.

Может быть, многолетние партнёры по «Юте» больше никогда не сыграют в одной команде Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Среди слухов чаще звучит имя французского центрового, представляющего большую ценность на рынке, чем Митчелл. «Атланта», «Бруклин», «Шарлотт», «Чикаго», «Даллас» и даже «Голден Стэйт» — вот список команд, заинтересованных в одном из лучших защищающихся игроков НБА.