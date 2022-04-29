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Обзор самых интересных событий в плей-офф НБА

Дончич и Пол пишут историю и встретятся в следующем раунде. «Бостон» готов выбить Янниса
Марат Арасланов
Обзор самых интересных событий в плей-офф НБА
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В первом раунде уже вылетели «Денвер», «Чикаго», «Атланта» и «Бруклин», а сегодня список пополнили «Торонто», «Нью-Орлеан» и «Юта».

Яннис против «Бостона»

Четвертьфинальная серия между «Милуоки» и «Бостоном» ожидалась. Но многие были удивлены той лёгкостью, с которой «кельты» прошли «Бруклин», разделавшись с Дюрантом и Ирвингом в четырёх матчах. «Оленям» же понадобилось пять матчей, чтобы закрыть серию с «Чикаго», но единственное поражение случилось из-за феноменального выступления Демара Дерозана, который в очередной раз показал, что он, скорее, игрок для регулярного чемпионата.

«Бостон» прямо сейчас выглядит чуть ли не лучшей командой лиги. Джейсон Тейтум обрёл невероятную уверенность и теперь идёт к большим победам. С защитой Кевина Дюранта звезда «Селтикс» справилась на пять с плюсом. Теперь нужно постараться закрыть действующего MVP финальной серии.

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Главная проблема «Бакс» — травмы. Крис Миддлтон, скорее всего, не сможет сыграть во втором раунде, и это большая потеря. Как и неясная ситуация с Джорджем Хиллом, который также может пропустить матчи с «Бостоном».

Для «Селтикс» в таком раскладе крайне важна хорошая защита против Адетокунбо. В сезоне команды по два раза победили друг друга, а главный тренере «кельтов» Име Удока экспериментировал с защитными построениями против Янниса и, кажется, добился определённых успехов. Есть подозрение, что против греческого форварда будут защищаться несколько человек, чтобы повысить эффективность сдерживания лидера соперников.

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Североамериканские эксперты крайне скептически относятся к перспективам действующих чемпионов в этой серии и дают прогноз 4:2 в пользу «Бостона». Посмотрим, насколько они окажутся близки к действительности.

Феноменальный Крис Пол

Болельщикам «Финикса» можно выдохнуть. Во-первых, их команда всё-таки закрыла серию с неуступчивыми «Пеликанс». Пусть и сделала это не в четырёх играх, а в шести. Во-вторых, в состав вернулся Девин Букер. Главный снайпер команды травмировал связки колена, но повреждение, к счастью, оказалось несерьёзным. Ну и в-третьих, Крис Пол находится в невероятной форме.

Крис Пол ещё ни разу не побеждал в чемпионате

Крис Пол ещё ни разу не побеждал в чемпионате

Фото: Getty Images

В шестой игре с «Нью-Орлеаном» Пол установил рекорд НБА по количеству набранных в игре плей-офф очков без единого промаха. Крис набрал 33 очка и не промахнулся ни в одной из 14 попыток с игры! Кажется, Пол очень сильно хочет получить свой первый чемпионский перстень, но в следующем раунде ему предстоит встретиться с Лукой Дончичем и его «Далласом»

Первая победа «Далласа» и Дончича

Прошло более 10 лет с того момента, как «Даллас» выиграл свою последнюю серию плей-офф. Да, это была финальная серия с «Майами» Леброна и Уэйда. После того чемпионства «Маверикс» ни разу не проходили дальше первого раунда (если вообще выходили в плей-офф). И Луке Дончичу удалось переписать историю.

Лука Дончич в серии с «Ютой»

Лука Дончич в серии с «Ютой»

Фото: Getty Images

Словенский волшебник пропустил первые матчи серии из-за травмы, но вернулся в привычной для себя манере: забивал, отдавал, доминировал и заставлял восхищаться даже соперников.

Лука был настолько эмоционален после того, как Боян Богданович промахнулся решающую треху, что помахал болельщикам «Юты» и прокричал «пока-пока». Не самый красивый жест от звезды «Далласа», которому это обязательно будут припоминать в будущем.

Но зато с соперниками Дончич попрощался как надо. Даже аккаунт «Юты» после матча выложил фото объятий Донована Митчелла с Лукой, пожелав удачи сопернику.

«Юта Дзазз»

«Юта Дзазз»

Спасение чести Дока Риверса

«Филадельфия» сама себе устроила сложности. Команда Дока Риверса вела 3:0 в серии с «Торонто», дав сопернику победить в четвёртой и пятой встречах. В итоге матч номер шесть стал важнейшим для судьбы тренера, к которому многие болельщики относятся скептически. Всё дело в том, что после победы с «Бостоном» в 2008-м, коуч так ничего большого не выиграл, хотя руководил командами с по-настоящему звёздными составами.

Джоэл Эмбиид проходит «Торонто», но пока неясно, на что реально способна команда

Джоэл Эмбиид проходит «Торонто», но пока неясно, на что реально способна команда

Фото: Getty Images

В шестой игре лидеры «Филы» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден были в ударе. В результате «Рэпторс» не смогли ничего противопоставить сопернику в главном матче сезона. Харден набрал 22 очка и отдал 15 передач, а Эмбиид также оформил дабл-дабл — 33 очка и 10 подборов. Победа гостей выглядит монструозной, но до сих пор непонятно насколько стабильны могут быть парни Риверса. Пока кажется, что их болтает из стороны в сторону, а упрёки от Эмбиида в сторону Хардена уже выходят за пределы раздевалки.

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